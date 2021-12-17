«Харьковским Соколам» немного не хватило времени, чтобы догнать «Химик» и продлить серию побед
«Химик» в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги обыграл «Харьковских Соколов», прервав их четырехматчевую серию побед. Поединок завершился со счетом 74:72.
Главными героями матча стали форвард «Химика» Кристиан Джонс и центровой «Соколов» Александр Зечевич. Оба игрока отметились дабл-даблами.
В таблице «Химик» занимает 6-е место, имея 11 побед после 21-го матча. «Соколы» расположились на 4-й строчке с 13-ю победами в активе в 20-ти встречах.
Суперлига. Регулярный чемпионат
«Химик» – «Харьковские Соколы» – 74:72 (16:13, 24:16, 17:21, 17:22)
«Химик»: Спенсер 8, Джонс 25 + 12 подборов, Ковляр 0, Рябчук 5, Антипов 9 + 6 подборов – старт; Эдвин 16 + 9 подборов – 5 потерь, Моррис 7, Козак 4, Мироненко 0
«Харьковские Соколы»: Шевченко 3 + 5 подборов, Девис 12 + 5 передач, Зечевич 24 + 10 подборов, Глебов 0, Граф 12 + 6 передач – старт; Буренко 0, Симонс 18, Никитин 3 + 8 подборов, Немцу 0, Тарасенко 0
Напомним, в параллельном матче Суперлиги «Прометей» разнес «Тернополь».
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