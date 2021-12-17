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02:00 Бостон Селтикс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
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02:30 Торонто Рэпторс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
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14:00 Химик - Днепр -:- Запланирован
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15:00 БК Одесса - Харьковские Соколы -:- Запланирован
16:00 Прометей - Киев-Баскет -:- Запланирован

«Харьковским Соколам» немного не хватило времени, чтобы догнать «Химик» и продлить серию побед

У Джонса и Зечевича – по дабл-даблу
Баскетбол Суперлига
17 декабря 21:40
«Харьковским Соколам» немного не хватило времени, чтобы догнать «Химик» и продлить серию побед
«Химик» – «Харьковские Соколы» / фото - FBU

«Химик» в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги обыграл «Харьковских Соколов», прервав их четырехматчевую серию побед. Поединок завершился со счетом 74:72.

Главными героями матча стали форвард «Химика» Кристиан Джонс и центровой «Соколов» Александр Зечевич. Оба игрока отметились дабл-даблами.

В таблице «Химик» занимает 6-е место, имея 11 побед после 21-го матча. «Соколы» расположились на 4-й строчке с 13-ю победами в активе в 20-ти встречах.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Химик» – «Харьковские Соколы» – 74:72 (16:13, 24:16, 17:21, 17:22)

«Химик»: Спенсер 8, Джонс 25 + 12 подборов, Ковляр 0, Рябчук 5, Антипов 9 + 6 подборов – старт; Эдвин 16 + 9 подборов – 5 потерь, Моррис 7, Козак 4, Мироненко 0

«Харьковские Соколы»: Шевченко 3 + 5 подборов, Девис 12 + 5 передач, Зечевич 24 + 10 подборов, Глебов 0, Граф 12 + 6 передач – старт; Буренко 0, Симонс 18, Никитин 3 + 8 подборов, Немцу 0, Тарасенко 0

Напомним, в параллельном матче Суперлиги «Прометей» разнес «Тернополь».

Михаил Рыбак
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Теги

Харьковские Соколы Химик (баскетбол)

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