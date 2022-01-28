«Прометей» вошел в 16 сильнейших команд Лиги чемпионов. Соперники и расписание матчей украинского клуба в следующем раунде еврокубка
Харрисон – о победе над «Хапоэлем» в плей-ин Лиги чемпионов: «Тренер проделал адскую работу»
Лидер коллектива считает, что ключом к успешному результата стала сплоченность команды
Фото: БК Прометей
Атакующий защитник «Прометея» Д`Анджело Харрисон на послематчевой пресс-конференции подвел итоги противостояния в плей-ин Лиги чемпионов с «Хапоэлем» (85:75):
Это была тяжелая игра, нужно отдать «Хапоэлю» должное. Мы очень хорошо потрудились. Тренер проделал адскую работу. Мы все время оставались командой, единым целым. Нам удалось в ключевые моменты остановить чужие атаки и лучше поработать под корзиной. Сумасшедшие три игры, ну просто невероятная серия.
Расписание и соперники «Прометея» в следующем раунде еврокубка.
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