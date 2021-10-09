«Химик» дома обыграл «Кривбасс», прервав победную серию новичков

Самый результативный игрок матча набрал 19 очков

Фото: БК Химик

«Химик» на своей площадке обыграл «Кривбасс» в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

Подопечные Виталия Степановского в начале второй четверти завладели преимуществом, которое периодически сокращалось, но к концу встречи южненцы довели его практически до 20 очков.

Как итог – довольно уверенная победа «Химика». «Кривбасс» же прервал свою трехматчевую серию выигрышей.

Самым результативным игроком поединка стал Джонс из «Химика», набравший 19 баллов. У гостей 16 очков на счету Коренчука.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Химик» – «Кривбасс» 75:59 (18:13, 18:15, 18:21, 21:10)

«Химик»: Спенсер 15, Джонс 19 + 9 подборов, Ковляр 5, Антипов 6, Мироненко 6 - старт; Эдвин 8 + 5 подборов + 5 передач, Моррис 9, Козак 4, Рябчук 3, Сорочан, Завадский, Клевзуник.

«Кривбасс»: Коренюк 16 + 12 подборов, Полайт 13 + 5 подборов, Попович 7, Коупленд 8 + 10 подборов, Артамонов 3 - старт; Латкович 5 + 5 подборов + 5 передач, Мотли 4, Фролов 3, Бондарчук 0, Старцев, Лихой