«Химик» лишился американского бигмэна

Кубок Европы в Буковеле. Видео трансляция
14:00
Американский большой «Химика» Доминик Моррис вернулся в состав швейцарского «Невшателя», сообщает unionbasket.ch.
В сезоне 2021/2022 гг. Моррис провел в Суперлиге за 25 матчей, в среднем набирая 9 очков и сделав 3,4 подбора.
Отметим, что Моррис уже выступал за «Невшатель» в сезоне 2019/20, и занял с командой второе место в регулярном чемпионате. Затем он играл за «Фрибур Олимпика», с которым стал чемпионом Швейцарии.
Напомнимрометей» уверенно обыграл «Химик», а Моррис в том матче набрал 8 очков.
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