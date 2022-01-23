«Химик» лишился американского бигмэна

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Тема дняВсе украинцы в рейтингах топовых боксерских организаций. IBF, WBC, WBO, WBA – где и на каких позициях
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02:00 Орландо Мэджик - Лос-Анджелес Лейкерс 105:116 Окончен
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Лос-Анджелес Клипперс 101:102 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Майами Хит 110:108 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Портленд Трэйл Блэйзерс 105:109 Окончен
03:00 Вашингтон Уизардз - Торонто Рэпторс 105:109 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Чикаго Буллз 94:90 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Бруклин Нетс 102:117 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Мемфис Гриззлис 118:122 Окончен
04:00 Юта Джаз - Детройт Пистонс 111:101 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Хьюстон Рокетс 105:103 Окончен
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15:00 Кривбасс - Харьковские Соколы 80:74 Окончен
17:00 Николаев - Днепр 68:76 Окончен
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14:00 Будивельник - БК Тернополь 69:68 3-я четверть
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02:00 Милуоки Бакс - Сакраменто Кингз 133:127 Окончен
03:00 Кливленд Кавальерс - Оклахома-Сити Тандер 94:87 Окончен
04:00 Финикс Санс - Индиана Пэйсерс 113:103 Окончен
20:00 Нью-Йорк Никс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
22:30 Вашингтон Уизардз - Бостон Селтикс -:- Запланирован
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13:00 Черкасские Мавпы - Киев-Баскет 73:83 Окончен
14:00 Будивельник - БК Тернополь 69:68 3-я четверть
15:00 БК Одесса - Прометей -:- Перенесен
16:00 Химик - БК Запорожье -:- Запланирован
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НБА 21/22
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01:00 Орландо Мэджик - Чикаго Буллз -:- Запланирован
01:00 Майами Хит - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
01:00 Торонто Рэпторс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
02:00 Шарлотт Хорнетс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
02:00 Сан-Антонио Сперс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
02:30 Даллас Маверикс - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
03:00 Денвер Наггетс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
03:30 Голден Стэйт Уорриорз - Юта Джаз -:- Запланирован

«Химик» лишился американского бигмэна

Игрок вернулся в чемпионат Швейцарии
Баскетбол Суперлига
14:12
«Химик» лишился американского бигмэна
Доминик Моррис

Американский большой «Химика» Доминик Моррис вернулся в состав швейцарского «Невшателя», сообщает unionbasket.ch.

В сезоне 2021/2022 гг. Моррис провел в Суперлиге за 25 матчей, в среднем набирая 9 очков и сделав 3,4 подбора.

Отметим, что Моррис уже выступал за «Невшатель» в сезоне 2019/20, и занял с командой второе место в регулярном чемпионате. Затем он играл за «Фрибур Олимпика», с которым стал чемпионом Швейцарии.

Напомнимрометей» уверенно обыграл «Химик», а Моррис в том матче набрал 8 очков.

Карен Агабекян
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