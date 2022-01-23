«Химик» лишился американского бигмэна

Игрок вернулся в чемпионат Швейцарии

Доминик Моррис

Американский большой «Химика» Доминик Моррис вернулся в состав швейцарского «Невшателя», сообщает unionbasket.ch.



В сезоне 2021/2022 гг. Моррис провел в Суперлиге за 25 матчей, в среднем набирая 9 очков и сделав 3,4 подбора.

Отметим, что Моррис уже выступал за «Невшатель» в сезоне 2019/20, и занял с командой второе место в регулярном чемпионате. Затем он играл за «Фрибур Олимпика», с которым стал чемпионом Швейцарии.

Напомнимрометей» уверенно обыграл «Химик», а Моррис в том матче набрал 8 очков.