«Химик» обыграл «Запорожье», прервав победную серию команды Овдеенко

Ключевой в матче стала вторая четверть

Фото: ФБУ

«Химик» обыграл «Запорожье» в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

Гости с преимуществом в 8 очков выиграли первую четверть, однако во второй провалились, позволив «Химику» не просто отыграться, но и уйти на перерыв с отрывом в 12 баллом.

Во второй половине встречи «Химик» сохранял отрыв от «Запорожья», который едва не растерял в самой концовке, однако южненцы сумели отстоять положительный для себя исход матча.

Таким образом, «Химик» добыл вторую победу кряду и прервал трехмачтовую беспроигрышную серию подопечных Станислава Овдеенко.

Самым результативным игроком матча стал канадский защитник «Запорожья» Ясин Джозеф, набравший 18 очков. «Химика» 15 баллов на счету Деона Эдвина.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Химик» – «Запорожье» 73:64 (13:21, 25:5, 18:15, 17:23)

«Химик»: Спенсер 14 + 4 подбора + 3 передачи, Джонс 12 + 13 подборов, Моррис 8, Ковляр 7 + 4 передачи, Рябчук 3 - старт, Эдвин 15 + 7 подборов + 3 передачи + 2 перехвата + 1 блок-шот, Антипов 7 + 4 подбора, Мироненко 7, Завадский 0, Козак 0

«Запорожье»: Джозеф 18 + 9 передач + 8 подборов, Максвелл 16 + 12 подборов, Фрэнсис 15 + 10 подборов, Сизов 5, Морозов 1 + 5 подборов - старт, Удрас 7 + 4 подбора + 2 передачи, Соколенко 2, Титов 0, Михеев 0

