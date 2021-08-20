«Химик» пополнился защитником из США
«Химик» подписал контракт с еще одним американским легионером
В минувшем сезоне 30-летний форвард стал чемпионом Швейцарии
Доминик Моррис / Фото - fiba.basketball«Химик» заключил соглашение с 30-летним американским форвардом Домиником Моррисом. Об этом сообщает Eurobasket.com.
Минувший сезон опытный американец провел в швейцарском «Фрибурге». В национальном первенстве Моррис отыграл 31 матч, в котором набирал 10.4 очка, делал 4.8 подбора и 1.4 передачи, став ключевым игроком команды в чемпионском сезоне.
Ранее Доминик играл в бельгийском «Лимбурге», финском «Кобрате», французском «Шарлевилле», израильском «Маккаби Раанана», а также швейцарском «Унионе».
Отметим, что Моррис является выпускником университета Бостона. С 2014 года играет на профессиональном уровне, таким образом сезон в «Химике» станет для него 8-м в карьере.
Накануне южненцы усилились американским защитником Делано Спенсером.
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