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«Химик» подписал контракт с еще одним американским легионером

В минувшем сезоне 30-летний форвард стал чемпионом Швейцарии

Баскетбол Суперлига
11:57
«Химик» подписал контракт с еще одним американским легионером
Доминик Моррис / Фото - fiba.basketball
«Химик» заключил соглашение с 30-летним американским форвардом Домиником Моррисом. Об этом сообщает Eurobasket.com
 
Минувший сезон опытный американец провел в швейцарском «Фрибурге». В национальном первенстве Моррис отыграл 31 матч, в котором набирал 10.4 очка, делал 4.8 подбора и 1.4 передачи, став ключевым игроком команды в чемпионском сезоне. 

 
Ранее Доминик играл в бельгийском «Лимбурге», финском «Кобрате», французском «Шарлевилле», израильском «Маккаби Раанана», а также швейцарском «Унионе». 
 
Отметим, что Моррис является выпускником университета Бостона. С 2014 года играет на профессиональном уровне, таким образом сезон в «Химике» станет для него 8-м в карьере. 

Накануне южненцы усилились американским защитником Делано Спенсером.
Владимир Кириченко
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Химик (баскетбол)

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