«Химик» пополнился защитником из США

О переходе игрок сообщил в социальных сетях





Делано Спенсер / Фото: SBL

Американский защитник Делано Спенсер в Instagram сообщил о переходе в южненском «Химике».



«Я просто занимаюсь тем делом, которое приносит мне прибыль. Слава богу, что имею еще одну прекрасную возможность продолжить мои мечты и это прекрасное путешествие».

В прошлом сезоне Спенсер (191 см, 91 кг) играл в Словакии за «Спишску-Нову-Вес». Игрок провел 42 матча, в среднем набирал 14,95 очков, делал 2,45 передачи, 3,83 подбора, 1,38 перехвата.

В 2018 года Спенсер выставлял себя на драфт, но не был выбран.

Напомним, ранее «Химик» подписал контракт с 34-летним бигмэном Станиславом Завадским.