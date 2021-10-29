«Химик» уступил «Тернополю» на выезде

Южненцы провалили первую и третью четверти

Фото: ФБУ

В матче регулярного чемпионата украинской Суперлиги «Тернополь» дома обыграл «Химик» со счетом 72:64.

«Тернополь» на протяжении всей встречи контролировал игру, лишь в четвертой четверти позволив южненцам уйти в отрыв, чего, правда, все равно не хватило «Химику» для победы.

Самым результативным игроком встречи стал представитель «Тернополя» Дашич с 16-ю очками в активе.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Тернополь» – «Химик» 72:64 (19:12, 23:19, 16:12, 14:21)