«Химик» в концовке матча вырвал победу у «Днепра»

Южненцы уходят на зимний перерыв на позитивной ноте

Фото: ФБУ

«Химик» на своей площадке обыграл «Днепр» в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

После первой половины встречи «Днепр» уверенно лидировал, имея 11-очковый отрыв, однако в третьей четверти «Химик» сумел быстро отыграться и дальше уже соперники не отпускали друг друга. Во время клатча команда Виталия Степановского была точнее, и это позволило ей праздновать победу.

Наибольший вклад в победу «Химика» внесли Делано Спенсер и Кристиан Джонс. Первый набрал 23 балла, отдал 3 передачи и сделал 3 подбора, второй записал на свой счет 14 очков, 8 подборов и 1 передачу. У «Днепра» выделим Сергея Павлова (21+4+2).

«Химик» до нового года больше не сыграет, а вот «Днепру» еще предстоят матчи против «Запорожья» и «Прометея».

Турнирная таблица Суперлиги.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Химик» – «Днепр» 78:73 (16:30, 18:15, 28:14, 16:14)

«Химик»: Спенсер 22, Джонс 14+8 подборов, Моррис 8, Ковальщик 5+5 передач, Рябчук 4 — старт, Эдвин 11+6 подборов — 3 потери, Козак 5, Антипов 5+5 подборов, Мироненко 3

«Днепр»: Павлов 21 + 4 подбора, Санон 16, Крутоус 9, Купер 8 + 7 передач + 5 подборов - 5 потерь, Кравцов 8 + 6 подборов - старт, Загреба 6, Зотов 5, Тимофеенко 0, Шундель 0

