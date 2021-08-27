«Химик» вернет в состав MVP Суперлиги-2019

В прошлом сезоне Дион Эдвин не выступал ни за один профессиональный клуб

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Южненский «Химик» с большой долей вероятности подпишет контракт на будущий сезон с Дионом Эдвином. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Александр Прошута.

В сезоне 2020/2021 Эдвин не играл ни за один профессиональный клуб, сыграв лишь за свою сборную Виргинских островов в отборе к чемпионату Америки-2022.

Эдвин выступал в Украине за 3 клуба: «Химик», «Киев-Баскет» и «Прометей». Свой лучший отрезок карьеры в Украине Эдвин провел в сезоне 2018/2019 в майке «Химика», став MVP Суперлиги с цифрами: 16,3 очка, 6,1 подбора, 4,9 передачи и приведя свою команду к титулу чемпиона Украины.

«Химик» заключил соглашение с американским форвардом Домиником Моррисом.