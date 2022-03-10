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Баскетбол. Лига чемпионов. Леново Тенерифе - Прометей

«Хьюстон» в овертайме «дожал» «Лейкерс», «Бостон» разобрался с «Шарлотт»

«Милуоки» обыграл «Атланту», «Сан-Антонио» уступил «Торонто»
Баскетбол НБА
07:20
«Хьюстон» в овертайме «дожал» «Лейкерс», «Бостон» разобрался с «Шарлотт»
Фото: latimes.com

НБА. Регулярный чемпионат

«Шарлотт» – «Бостон» 101:115 (22:29, 26:23, 30:35, 23:28)

«Шарлотт»: Бриджес (17), Вашингтон (17), Болл (15 + 8 подборов + 6 потерь), Розир (14 + 5 перехватов), Пламли (7 + 15 подборов + 6 передач) – старт; Харрелл (10 + 7 подборов), Убре (9), Коди Мартин (7), Томас (5), Тор (0), Ричардс (0).

«Бостон»: Тейтум (44), Браун (15), Смарт (12 + 9 передач), Р. Уильямс (11 + 11 подборов), Хорфорд (10 + 10 подборов) – старт; Уайт (11 + 8 передач), Г. Уильямс (7 + 8 подборов), Притчард (3), Тайс (2), Мартин (0), Корнет (0), Стаускас (0), Хаузер (0).

«Детройт» – «Чикаго» 108:114 (26:25, 30:28, 35:31, 17:30)

«Детройт»: Каннингем (22 + 6 передач + 6 потерь), Грант (12), Бей (12 + 6 передач), Бэгли (10), Джозеф (9) – старт; Олиник (12), Ли (10), Диалло (10), Макгрудер (9), Ливерс (2).

«Чикаго»: Дерозан (36 + 8 подборов), Лавин (25), Вучевич (21), Досунму (9 + 7 передач), Грин (4) – старт; Уайт (8), Джонс (6), Томпсон (5), Браун (0).

«Майами» – «Финикс» 90:111 (27:29, 28:28, 19:34, 16:20)

«Майами»: Робинсон (22), Адебайо (17), Такер (9), Лаури (5 + 10 передач), Винсент (5) – старт; Хирро (17), Юртсевен (7), Оладипо (4), Дедмон (2), Калеб Мартин (2), Струс (0), Хайсмит (0).

«Финикс»: Букер (23 + 8 подборов + 9 передач), Бриджес (21 + 9 подборов), Эйтон (19 + 10 подборов), Пэйн (11 + 10 передач), Краудер (11) – старт; Макги (11 + 15 подборов), Шэмет (8), А. Холидэй (5), Бийомбо (2), Уэйнрайт (0), Крэйг (0), Пэйтон (0).

«Милуоки» – «Атланта» 124:115 (37:26, 31:28, 25:32, 31:29)

«Милуоки»: Я. Адетокумбо (43 + 12 подборов), Портис (23 + 15 подборов), Миддлтон (23 + 8 передач), Холидэй (11 + 8 передач), Аллен (11) – старт; Нвора (4), Мэттьюз (4), Картер (3), Ибака (2), Бембри (0).

«Атланта»: Янг (27 + 11 передач), Хантер (17), Хертер (16), Капела (11 + 9 подборов), Коллинз (2) – старт; Галлинари (14), Оконгву (13), Богданович (9), Уильямс (6), Райт (0), Джонсон (0).

«Хьюстон» – «Лейкерс» 139:130 OT (32:38, 36:25, 29:35, 23:22, 19:10)

«Хьюстон»: Грин (32), Шенгюн (21 + 14 подборов), Мартин (17 + 11 подборов), Гордон (15), Портер (10 + 8 подборов + 10 передач) – старт; Кристофер (21), Шредер (12 + 6 передач), Мэтьюз (7), Нваба (4).

«Лейкерс»: Уэстбрук (30 + 8 подборов + 6 передач), Джеймс (23 + 14 подборов + 12 передач + 4 блок-шота + 5 потерь), Монк (20), Ривз (17), Джонсон (5) – старт; Огастин (16), Энтони (13), Брэдли (5), Гэбриэл (1), Бэйзмор (0).

«Миннесота» – «Оклахома-Сити» 132:102 (32:21, 42:26, 27:32, 31:23)

«Миннесота»: Бизли (33), Эдвардс (16), Таунс (13 + 11 подборов + 5 потерь), Макдэниэлс (12), Расселл (6 + 12 передач) – старт; Принс (17), Рид (12 + 8 подборов), Науэлл (6 + 7 передач), Окоги (5), Найт (5), Лэйман (4), Маклафлин (3), Больмаро (0).

«Оклахома-Сити»: Уиггинс (25 + 9 подборов), Роби (15), Бэйзли (14), Гилджес-Александер (8 + 8 передач), Уотерс (8) – старт; Маледон (12 + 7 подборов), Покушевски (11), Крейчи (9), Сарр (0).

«Новый Орлеан» – «Орландо» 102:108 (17:30, 24:26, 32:25, 29:27)

«Новый Орлеан»: Макколлум (32 + 8 передач), Валанчюнас (30 + 15 подборов), Джонс (15), Хэйс (7), Снелл (0) – старт; Грэм (7), Альварадо (7), Мерфи (4), Эрнангомес (0), Маршалл (0).

«Орландо»: Энтони (19), Ф. Вагнер (15), Картер (13 + 8 подборов), Бамба (9), Саггс (2 + 5 потерь) – старт; Харрис (16), Росс (14), М. Вагнер (9 + 9 подборов), Окики (9), Хэмптон (2).

«Даллас» – «Нью-Йорк» 77:107 (17:31, 17:30, 31:22, 12:24)

«Даллас»: Дончич (31), Финни-Смит (9), Брансон (8), Пауэлл (8), Буллок (0 + 7 подборов) – старт; Динуидди (13), Берк (4), Грин (2), Клебер (2), Бертанс (0), Браун (0).

«Нью-Йорк»: Рэндл (26 + 8 подборов), Барретт (18 + 7 подборов), Беркс (15 + 11 подборов), Робинсон (11 + 11 подборов), Фурнье (10) – старт; Гибсон (11), Куикли (9 + 6 передач), Симс (5), Макбрайд (2), Арчидиаконо (0).

«Сан-Антонио» – «Торонто» 104:119 (29:34, 32:24, 23:33, 20:28)

«Сан-Антонио»: Джонсон (27 + 8 подборов), Мюррэй (25 + 9 подборов + 12 передач), Пелтль (11 + 12 подборов), Васселл (8), Макдермотт (7) – старт; Уокер (13), Коллинз (4), Джонс (4), Ричардсон (3), Лэндейл (2), Уискэмп (0).

«Торонто»: Ванвлит (26), Сиакам (20 + 8 подборов), Барнс (20 + 8 подборов), Трент (17), Берч (4) – старт; Ачиува (13), Янг (7 + 7 подборов), Бэнтон (6), Буше (3), Ватанабе (2), Бонга (1), Брукс (0), Михайлюк (0).

Рене Тер Велде
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