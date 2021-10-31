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01:30 Атланта Хоукс - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
01:30 Бостон Селтикс - Чикаго Буллз -:- Запланирован
01:30 Нью-Йорк Никс - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
02:00 Мемфис Гриззлис - Денвер Наггетс -:- Запланирован
02:00 Миннесота Тимбервулвс - Орландо Мэджик -:- Запланирован
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«Киев-Баскет» дома разбил «Химик»

Столичная команда доминировала над соперником во второй половине матча
Баскетбол Суперлига
31 октября 19:21
«Киев-Баскет» дома разбил «Химик»
Фото: Суперлига

В рамках регулярного чемпионата Суперлиги «Киев-Баскет» выиграл у южненского «Химика» со счетом 102:64.

Матч команды начали результативно, и ни одна из них не отпускала другую в отрыв. Все изменилось во второй четверти, когда «Химик» начал реже реализовывать свои моменты, а киевляне продолжали регулярно попадать в кольцо. На большой перерыв подопечные Айнарса Багатскиса ушли с отрывом +10.

В начале третьей четверти «Киев-Баскет» сделал отрыв 8:0, после чего уверенно держали соперников на расстоянии в 18-20 очков.

В последней десятиминутке «Киев-Баскет» продолжил увеличивать отрыв за счет быстрых атак и довел соперника до отчаяния, ведь по другому такую игру в защите сложно объяснить. По итогам матча киевляне победили с отрывом в 38 очков.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Киев-Баскет» – «Химик» 102:64 (24:22, 25:17, 21:13, 32:12)

«Киев-Баскет»: Вудсон 14+6 подборов, Кеффи 10, Вашингтон 18, Ковалев 2, Скапинцев 16+7 подборов – старт; Томсон 18+8 передач+4 перехвата, Гаррет 12+10 подборов, Тыртышник 12, Иванов 0

«Химик»: Спенсер 11, Джонс 15, Ковляр 2, Антипов 4+5 подборов, Мироненко 0 – старт; Эдвин 17, Козак 9, Моррис 6, Сорочан 0, Рябчук 0, Завадский 0

Карен Агабекян
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Теги

Химик (баскетбол) Киев-Баскет

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