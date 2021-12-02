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«Киев-Баскет» дома устроил разгром «Черкасским Мавпам»

Подопечные Багатскиса не отдали сопернику ни единой четверти
Баскетбол Суперлига
2 декабря 22:52
«Киев-Баскет» дома устроил разгром «Черкасским Мавпам»
«Киев-Баскет» – «Черкасские Мавпы» / Фото - superleague.in.ua
«Киев-Баскет» на домашней площадке принимал «Черкасские Мавпы» в матче регулярного чемпионата Суперлиги. 

Команда Айнарса Багатскиса доминировала перед большим перерывом: хозяева набрали 25 и 26 очков за первую и вторую четверти, доминируя на подборе (32/12) и по всем другим ключевым статистическим показателям. 

Гости не реализовали ни одну из 5 попыток из-за дуги в первой половине матча, провалив отрезок как в защите, так и в нападении. Набрав всего 24 очка за две четверти, «Мавпы не сумели создать проблем киевскому клубу перед большим перерывом.

Впрочем, и во второй половине аутсайдеры не смогли сдержать давление одного из лидеров. Гости хотя смогли в конце матча три раза попасть с дальней дистанции, но это было почти втрое меньше, чем у хозяев.

Таким образом, уверенная победа «Киев-Баскета» со счетом 97:56, для которого она уже стала 11-й в регулярном чемпионате.

Самым результативным игроком матча стал киевлянин Джеффри Гаррет, в его активе 18 набранных очков.
Суперлига. Регулярный чемпионат

«Киев-Баскет» – «Черкасские Мавпы» 97:56 (26:7, 25:17, 20:19, 26:13)

«Киев-Баскет»: Вашингтон 15о+9пд, Вудсон 14о+8пд, Скапинцев 13о+14пд, Войналович 2, Кэффи – старт; Гаррет 18о+6пд, Томсон 13, Аникиенко 12о+7пд, Тыртышник 10, Иванов

«Черкасские Мавпы»: Максвелл 16о+6пд, Дугат 10, Кольченко 7, Конате 4, Ткаченко 1 – старт; Приймак 10, Хамильтон 8, Попов, Первис, Бондаренко, Токовенко.
«Киев-Баскет» следующий матч сыграет 4 декабря дома против «Будивельника», «Мавпы» в эту же дату будут играть в «Тернополе».

Владимир Кириченко
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Теги

Киев-Баскет Черкасские Мавпы Айнарс Багатскис

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