«Киев-Баскет» дома устроил разгром «Черкасским Мавпам»

Подопечные Багатскиса не отдали сопернику ни единой четверти

«Киев-Баскет» – «Черкасские Мавпы» / Фото - superleague.in.ua

«Киев-Баскет» на домашней площадке принимал «Черкасские Мавпы» в матче регулярного чемпионата Суперлиги.Командадоминировала перед большим перерывом: хозяева набрали 25 и 26 очков за первую и вторую четверти, доминируя на подборе (32/12) и по всем другим ключевым статистическим показателям.Гости не реализовали ни одну из 5 попыток из-за дуги в первой половине матча, провалив отрезок как в защите, так и в нападении. Набрав всего 24 очка за две четверти, «Мавпы не сумели создать проблем киевскому клубу перед большим перерывом.Впрочем, и во второй половине аутсайдеры не смогли сдержать давление одного из лидеров. Гости хотя смогли в конце матча три раза попасть с дальней дистанции, но это было почти втрое меньше, чем у хозяев.Таким образом, уверенная победа «Киев-Баскета» со счетом 97:56, для которого она уже стала 11-й в регулярном чемпионате.Самым результативным игроком матча стал киевлянин, в его активе 18 набранных очков.– «Черкасские Мавпы» 97:56 (26:7, 25:17, 20:19, 26:13): Вашингтон 15о+9пд, Вудсон 14о+8пд, Скапинцев 13о+14пд, Войналович 2, Кэффи – старт; Гаррет 18о+6пд, Томсон 13, Аникиенко 12о+7пд, Тыртышник 10, Иванов: Максвелл 16о+6пд, Дугат 10, Кольченко 7, Конате 4, Ткаченко 1 – старт; Приймак 10, Хамильтон 8, Попов, Первис, Бондаренко, Токовенко.«Киев-Баскет» следующий матч сыграет 4 декабря дома против «Будивельника», «Мавпы» в эту же дату будут играть в «Тернополе».