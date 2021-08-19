«Киев-Баскет» и «Днепр» узнали соперников по Кубку Европы FIBA

Команда Багатскиса напрямую попадает в основную часть турнира

Фото: FIBA

Бронзовый призер Суперлиги «Днепр» узнал соперника по квалификации Кубка Европы FIBA. Команда Дмитрия Болдаева начнет свой путь в отборе со второго раунда - полуфинала - и сыграет против польского «Трефла».

В случае победы, «Днепр» сыграет за путевку в основной раунд в финале квалификации с победителем пары «Ираклис» (Греция) - «Плодив» (Болгария).

В случае успешного преодоления квалификации, «Днепр» попадет в группу «Е», в которой соперниками украинского клуба станут «Бахчешехир» (Турция), «Морнар Бар» (Черногория) и команда, которая проиграет в полуфинале 2-го отборочного турнира Лиги чемпионов «Цмоки-Минск» (Беларусь) - «Монс-Эно» (Бельгия)/«Лейден» (Нидерланды).

«Киев-Баскет» был в первой корзине среди команд, которые попадают в основную часть турнира напрямую. Группа В, в которую попала команда Айнарса Багатскиса выглядит следующим образом:

«Киев-Баскет» (Украина)

«Рилски» (Болгария)

«Прометей» (Украина)/ Lucky Looser

«Хапоэль» Эйлат (Израиль)

В случае, если «Прометей» не преодолеет квалификацию Лиги чемпионов, то второй год подряд сыграет в одной группе Кубка Европы с «Киев-Баскетом» и болгарским «Рилски». Если чемпион Украины пробьется в основную сетку ЛЧ, то четвертой командой в квартете «Киев-Баскета» станет Lucky Looser - клуб, который потерпит поражение в одном из финалов квалификации Кубка Европы FIBA.





Недавно стало известно, как «Прометей» сыграет в квалификации Лиги чемпионов.