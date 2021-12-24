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«Киев-Баскет» на выезде обыграл «Черкасские Мавпы»
Самым результативным игроком матча стал представитель гостей
Фото: ФБУ
В матче регулярного чемпионата украинской Суперлиги «Киев-Баскет» на выезде одержал победу над «Черкасскими Мавпами» со счетом 85:68.
В первой половине матча команды шли нос в нос. Лишь в третьем отрезке киевляне смогли совершить рывок, который и принес гостям победу в этом матче.
Самым результативным игроком матча стал представитель «Киев-Баскета» Вашингтон, набравший 16 очков.
Суперлига. Регулярный чемпионат
«Черкасские Мавпы» – «Киев-Баскет» – 68:85 (16:16, 16:16, 12:25, 24:28)
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