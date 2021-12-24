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«Киев-Баскет» на выезде обыграл «Черкасские Мавпы»

Самым результативным игроком матча стал представитель гостей
Баскетбол Суперлига
21:10
«Киев-Баскет» на выезде обыграл «Черкасские Мавпы»
Фото: ФБУ

В матче регулярного чемпионата украинской Суперлиги «Киев-Баскет» на выезде одержал победу над «Черкасскими Мавпами» со счетом 85:68.

В первой половине матча команды шли нос в нос. Лишь в третьем отрезке киевляне смогли совершить рывок, который и принес гостям победу в этом матче.

Самым результативным игроком матча стал представитель «Киев-Баскета» Вашингтон, набравший 16 очков.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Черкасские Мавпы» – «Киев-Баскет» – 68:85 (16:16, 16:16, 12:25, 24:28)


Рене Тер Велде
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Киев-Баскет Черкасские Мавпы

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