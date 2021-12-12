«Харьковские Соколы» дома одержали победу над «Киев-Баскетом»
«Киев-Баскет» на выезде уверенно обыграл «Днепр»
Лучшим игроком встречи стал защитник гостей
Фото: ФБУ
В матче регулярного чемпионата украинской Суперлиги «Киев-Баскет» на выезде уверенно обыграл «Днепр» со счетом 79:61.
Гости держали игру под своим контролем в каждой из четвертей, уверенно доведя дело до победного конца.
Лучшим игроком встречи стал защитник киевлян Томсон, набравший 26 пунктов.
Суперлига. Регулярный чемпионат
«Днепр» – «Киев-Баскет» – 61:79 (16:24, 16:22, 11:13, 18:20)
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