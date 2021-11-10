«Киев-Баскет» проиграл «Хапоэлю» и упустил шанс досрочно выйти во второй этап Кубка Европы

Израильтяне подвинули киевский клуб с первого места группы B

«Киев-Баскет» неожиданно уступил израильскому «Хапоэлю» / фото - ФБУ

«Киев-Баскет» неожиданно уступил израильскому «Хапоэлю» в матче 5-го тура группового этапа Кубка Европы FIBA. Встреча завершилась со счетом 62:71.

Провальной для украинского коллектива стала последняя четверть встречи. Если большую часть матча команды шли ровно, то в концовке израильтяне ушли в отрыв (+10 по очкам), который киевский коллектив преодолеть так и не смог.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Брийон Аллен, набравший дабл-дабл (19 очков, 13 передач, 5 подборов и 1 блок-шот при 4-х потерях). Среди киевлян стоит отметит Джеффера Гаррета, который завершил матч имея в активе 15 очков, 7 подборов, 1 передачу и 2 блок-шота.

В таблице киевляне опустились с первой строчки на вторую, пропустив вперед «Хапоэль». Судьба путевки во второй этап Кубка решится в следующем туре, в котором «Киев-Баскет» сыграет против «Рилски».

«Киев-Баскет» – «Хапоэль Эйлат» 62:71 (14:16, 11:12, 22:20, 15:23)

Напомним, в предыдущем матче «Киев-Баскет» обыграл «Трефл».