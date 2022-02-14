Багатскис: «Кэффи – не единственный кандидат на натурализацию»
«Киев-Баскет» о не побоявшемся войны легионере: «Кэффи – такой гетман, пример всем остальным»
Майк стал единственным, кто остался в клубе
Майк Кэффи
«Киев-Баскет» в Facebook прокомментировали решение американского защитника Майка Кэффи остаться в Украине.
«Майк Кеффи сейчас является единственным американским легионером, который не уехал из Украины и остается в составе «Киев-Баскета»
Мы не можем это не отметить – такой гетьман пример всем остальным».
Напомним, Кэффи стал единственным американским легионером «Киев-Баскета», оставшимся в Украине.
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