«Киев-Баскет» обидно проиграл «Реджане» в овертайме матча Кубка Европы

Подопечные Багатскиса занимают второе место в квартете

«Киев-Баскет» обидно проиграл итальянскому клубу «Реджо-Эмилия» / фото - FIBA

БК «Киев-Баскет» обидно проиграл итальянскому клубу «Реджо-Эмилия» в домашнем матче 2-го тура группового раунда Кубка Европы FIBA. Поединок закончился после овертайма со счетом 79:80.

Самым результативным игроком встречи стал защитник киевлян Майкл Кэффи, набравший 16 очков, 3 подбора (1 в нападении, 2 в защите) и 3 передачи, при 5 потерях и 4-х фолах. Лучшим у «Реджо» стал Освальдас Олисевициус с 14-ю очками в активе.

В таблице группы J «Киев-Баскет» идет на 2-м месте (3 очка, 1 победа, 1 поражение), уступая лишь «Реджо» (4 очка, 2 победы). Отметим, что по итогам группового раунда первые две команды квартета пройдут в плей-офф.

Кубок Европы FIBA. Групповой раунд

2-й тур

«Киев-Баскет» – «Реджо-Эмилия» – 79:80 ОТ (11:13, 15:20, 21:14, 23:23, 9:10)

Напомним, в предыдущем матче турнира «Киев-Баскет» обыграл Антверпен».

