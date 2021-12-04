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«Киев-Баскет» обыграл «Будивельник» в столичном дерби Суперлиги

Алек Браун – MVP матча
Баскетбол Суперлига
15:49
«Киев-Баскет» обыграл «Будивельник» в столичном дерби Суперлиги
«Киев-Баскет» добыл непростую победу над «Будивельником» / фото - ФБУ

«Киев-Баскет» добыл непростую победу над «Будивельником» в матче регулярного чемпионата Суперлиги. Встреча завершилась со счетом 91:84.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Будивельника» Алек Браун. Он набрал 21 очко, 4 подбора и 1 перехват, при 3-х фолах. У «Киев-Баскета» отметился Майкл Кэффи, набравший 17 очков, 4 подбора, 3 передачи, при 1-й потере и 3-х фолах.

В таблице «Киев-Баскет» расположился на 2-м месте (16 матчей, 12 побед), уступая лишь «Прометею», идущему на серии из 15 побед кряду. «Будивельник» занимает 3-ю строчку, имея 13 побед после 18-и матчей в сезоне.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Киев-Баскет» – «Будивельник» 91:84 (22:14, 20:18, 25:26, 24:26)

Напомним, в прошлом матче Суперлиги «Харьковские Соколы» с трудом победили «Кривбасс».

 

 

Михаил Рыбак
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