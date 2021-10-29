Шок! «Киев-Баскет» уступил аутсайдеру своей группы «Рилски Спортист»
«Киев-Баскет» одержал разгромную победу над «Одессой»
Одесситы провалили вторую и четвертую четверти
Фото: ФБУ
В рамках регулярного чемпионата украинской Суперлиги «Киев-Баскет» одержал разгромную победу над «Одессой» со счетом 90:65.
С самого начла матча киевляне взяли встречу под свой контроль и уверенно довели дело до победного конца.
Самым результативным игроком поединка стал Гаррет из «Киев-Баскета», который набрал 20 очков.
Суперлига. Регулярный чемпионат
«Киев-Баскет» – «Одесса» 90:65 (18:17, 23:17, 21:18, 28:14)
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