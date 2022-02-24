Братья Кличко: «Сегодня происходит большая трагедия для всего мира»
«Киев-Баскет»: «Оккупантам не место на украинской земле!»
Клуб опубликовал заявления по поводу событий в стране
Фото: Instagram
«Киев-Баскет» на своем аккаунте в Instagram выступил с заявлением по поводу вторжения России на территорию Украины:
Украина обязательно победит. Оккупантам не место на украинской земле!
Война длится уже восемь лет, но получила продолжение на всю территорию нашего государства.
Но мы не сдадимся, потому что мы – сильный народ. Помогайте друг другу, верьте в ВСУ.
Слава Украине!
Братья Владимир и Виталий Кличко призвали к единению и решительности – только так мы выстоим.
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