«Киев-Баскет»: «Оккупантам не место на украинской земле!»

Фото: Instagram

«Киев-Баскет» на своем аккаунте в Instagram выступил с заявлением по поводу вторжения России на территорию Украины:



Война длится уже восемь лет, но получила продолжение на всю территорию нашего государства.

Но мы не сдадимся, потому что мы – сильный народ. Помогайте друг другу, верьте в ВСУ.

Слава Украине!