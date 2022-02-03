«Киев-Баскет» остался без двух легионеров накануне матча Кубка Европы

Томпсон и Вашингтон сдали положительные тесты на коронавирус

Фото: Facebook Киев-Баскета

Матч «Киев-Баскета» в Кубке Европы FIBA против «Антверпа» пройдет по графику – 5 февраля.



Киевляне, у которых ранее было 9 случаев коронавируса в команде, что стало причиной переноса игры с «Реджиной», отправятся в Бельгию без Бернарда Томпсона и Джилана Вашингтона, которые сдали положительные тесты на COVID-19.

Напомним, что из-за коронавирусной инфекции перенесен и дебютный матч «Прометея» во втором раунде Лиги чемпионов.