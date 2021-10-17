«Киев-Баскет» остался без Войналовича на три недели

Нападающий травмировал руку в матче еврокубков





Андрей Войналович / Фото: Киев-Баскет

Форвард «Киев-Баскета» Андрей Войналович из-за травмы выбыл на три недели. Об этом сообщила пресс-служба клуба.



По словам главного врача команды Сергей Гумелы, Войналович получил перелом фаланги и вынужден будет пропустить до трех недель. Именно столько ориентировочно будет занимать процесс восстановления среднего пальца правой руки.

Отметим, что Войналович травмировался в матче против польского «Трефла». Затем игрок пропустил матч с «Прометеем» и с «Запорожьем».

Напомним, звездный игрок «Киев-Баскета» может получить украинское гражданство.