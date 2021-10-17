Войналович: «Выбрал «Киев-Баскет», так как там почти полностью будет новый состав»
«Киев-Баскет» остался без Войналовича на три недели
Нападающий травмировал руку в матче еврокубков
Андрей Войналович / Фото: Киев-Баскет
Форвард «Киев-Баскета» Андрей Войналович из-за травмы выбыл на три недели. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
По словам главного врача команды Сергей Гумелы, Войналович получил перелом фаланги и вынужден будет пропустить до трех недель. Именно столько ориентировочно будет занимать процесс восстановления среднего пальца правой руки.
Отметим, что Войналович травмировался в матче против польского «Трефла». Затем игрок пропустил матч с «Прометеем» и с «Запорожьем».
Напомним, звездный игрок «Киев-Баскета» может получить украинское гражданство.
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