«Киев-Баскет» подписал американского защитника

Бернард Томпсон минувший сезон провел в венгерском «Шольноке»

Бернард Томпсон / фото - naplesnews.com

Бронзовый призер прошлого сезона Суперлиги «Киев-Баскет» подписал американского комбогарда Бернарда Томпсона. Об этом сообщает Sportando.

28-летний защитник минувший сезон провел в венгерском «Шольноке», в составе которого набирал 15.0 очка, делал 4.7 подбора, 4.4 передачи и 2.2 перехвата при 35.3% реализации трехочковых.

За свою профессиональную карьеру в Европе Томпсон также поиграл в чемпионатах Словении, втором дивизионе чемпионата Германии, а также в двух других венгерских клубах — «КТЕ-Дуна» и «Залакерамия».

Томпсон стал восьмым новичком в ростере Айнарса Багатскиса в нынешнее межсезонье.

Состав «Киев-Баскета» также пополнил игрок сборной Украины Дмитрий Скапинцев.