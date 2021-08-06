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«Киев-Баскет» подписал американского защитника

Бернард Томпсон минувший сезон провел в венгерском «Шольноке»
Баскетбол Суперлига
6 августа 20:20
«Киев-Баскет» подписал американского защитника
Бернард Томпсон / фото - naplesnews.com

Бронзовый призер прошлого сезона Суперлиги «Киев-Баскет» подписал американского комбогарда Бернарда Томпсона. Об этом сообщает Sportando.

28-летний защитник минувший сезон провел в венгерском «Шольноке», в составе которого набирал 15.0 очка, делал 4.7 подбора, 4.4 передачи и 2.2 перехвата при 35.3% реализации трехочковых.

За свою профессиональную карьеру в Европе Томпсон также поиграл в чемпионатах Словении, втором дивизионе чемпионата Германии, а также в двух других венгерских клубах — «КТЕ-Дуна» и «Залакерамия».

Томпсон стал восьмым новичком в ростере Айнарса Багатскиса в нынешнее межсезонье.

Состав «Киев-Баскета» также пополнил игрок сборной Украины Дмитрий Скапинцев.

Рене Тер Велде
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Теги

Киев-Баскет

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