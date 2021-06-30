Войналович: «Выбрал «Киев-Баскет», так как там почти полностью будет новый состав»
«Киев-Баскет» подписал первого легионера в межсезонье
Клуб из столицы Украины усилился 24-летним форвардом
Джулуан Вашингтон / фото - ФБУ
24-летний форвард Джулуан Вашингтон стал игроком «Киев-Баскета». Американец – первый легионер, подписанный командой Айнарса Багатскиса в летнее межсезонье Суперлиги.
Студенческую карьеру в NCAA Вашингтон провел в командах университетов Луизианы и Тенесси, в общем проведя 122 поединка за четыре сезона.
Профессиональную карьеру Джулан начал в прошлом сезоне в составе «Рустави», которому помог стать чемпионом Грузии впервые за 11 лет.
За 19 сыгранных матчей Вашингтон набирал в среднем 13,8 очка, а также делал 9,3 подбора и 1,3 передачи.
Ранее столичный клуб покинул Брюс Мейси.