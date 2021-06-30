«Киев-Баскет» подписал первого легионера в межсезонье

Клуб из столицы Украины усилился 24-летним форвардом

Джулуан Вашингтон / фото - ФБУ

24-летний форвард Джулуан Вашингтон стал игроком «Киев-Баскета». Американец – первый легионер, подписанный командой Айнарса Багатскиса в летнее межсезонье Суперлиги.

Студенческую карьеру в NCAA Вашингтон провел в командах университетов Луизианы и Тенесси, в общем проведя 122 поединка за четыре сезона.

Профессиональную карьеру Джулан начал в прошлом сезоне в составе «Рустави», которому помог стать чемпионом Грузии впервые за 11 лет.

За 19 сыгранных матчей Вашингтон набирал в среднем 13,8 очка, а также делал 9,3 подбора и 1,3 передачи.

Ранее столичный клуб покинул Брюс Мейси.