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«Киев-Баскет» подписал первого легионера в межсезонье

Клуб из столицы Украины усилился 24-летним форвардом
Баскетбол Суперлига
22:13
«Киев-Баскет» подписал первого легионера в межсезонье
Джулуан Вашингтон / фото - ФБУ

24-летний форвард Джулуан Вашингтон стал игроком «Киев-Баскета». Американец – первый легионер, подписанный командой Айнарса Багатскиса в летнее межсезонье Суперлиги.

Студенческую карьеру в NCAA Вашингтон провел в командах университетов Луизианы и Тенесси, в общем проведя 122 поединка за четыре сезона.

Профессиональную карьеру Джулан начал в прошлом сезоне в составе «Рустави», которому помог стать чемпионом Грузии впервые за 11 лет.

За 19 сыгранных матчей Вашингтон набирал в среднем 13,8 очка, а также делал 9,3 подбора и 1,3 передачи.

Ранее столичный клуб покинул Брюс Мейси.

Антон Кривенко
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Киев-Баскет

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