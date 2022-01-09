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«Киев-Баскет» разгромил «Николаев» в первом матче Суперлиги в 2022 году

После финальной сирены разница между командами составляла более 30 очков
Баскетбол Суперлига
09 января 15:54
«Киев-Баскет» разгромил «Николаев» в первом матче Суперлиги в 2022 году
Фото: пресс-служба Суперлиги

«Киев-Баскет» разгромил «Николаев» в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги.

Уже после первой четверти хозяева вели +9 очков и в дальнейшем только наращивали свое преимущество, которое к концу встречи составило 35 баллов.

Самыми результативными игроками матча стали защитник «Киев-Баскета» Джейс Томсон и его коллега по позиции Андре Волкер из «Николаева» – оба набрали по 17 очков.

Счет в сезонной серии стал 2:0 в пользу команды Айнарса Багатскиса. В турнирной таблице «Киев-Баскет» занимает третье место, «Николаев» – последнее. От зоны плей-офф «корабел» отделяют четыре победы.

Отметим также, что матч «Киев-Баскет» – «Николаев» стал заключительным во втором круге.

Турнирная таблица Суперлиги.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Киев-Баскет» – «Николаев» 96:61 (23:14, 27:13, 24:17, 22:17)

«Киев-Баскет»: Вудсон (8), Свинг (7+3 подбора), Вашингтон (14+4 подбора), Ковалев (6+10 подборов), Скапинцев (14+5 подборов), Иванов, Томпсон (15+4 подбора) , Гаррет Дж (10 + 11 подборов), Аникиенко (10), Тиртышник (10)

«Николаев»: Херст (14), Волкер (17+5 подборов), Барнис (8), Дубоненко (4), Радунич (5), Лукьян, Хохоник (2), Онуфриев, Заплотинский (2), Кожемякин, Тищенко (9), Сафонов.


Сергей Остапенко
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