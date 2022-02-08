«Киев-Баскет» разгромно проиграл «Крайльсхайму» в Кубка Европы FIBA

Самым результативным игроком встречи стал защитник немецкой команды

Фото: ФБУ

Украинский «Киев-Баскет» потерпел поражение в гостевом матче Кубка Европы FIBA против немецкого «Крайльсхайма» со счетом 82:62.

Хозяева уверенно начали матч, и уже по итогам первой четверти преимущество «Крайльсхайма» над «Киев-Баскетом» составило 20 очков. Киевляне попытались навязать борьбу немцам во втором и третьем отрезках, но безуспешно. В четвертой четверти «Крайльсхайму» осталось лишь довести дело до победного конца.

Стоит отметить, что баскетболисты немецкой команды были точнее и с ближней дистанции (61% против 54%), и с дальней (31% против 20%). Хозяева также смогли собрать больше подборов (46 против 33) и отдать больше результативных передач (19 против 10).

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Крайльсхайма» Террел Харрис, набравший 16 очков.

Кубок Европы FIBA. Второй раунд. Группа J

«Крайльсхейм» – «Киев-Баскет» – 82:62 (28:8, 11:15, 16:14, 27:25)