«Киев-Баскет» с камбэком вырвал победу у «Тернополя» в овертайме

Подопечные Багатскиса идут на серии из 4-х побед

«Киев-Баскет» в овертайме победил «Тернополь» / фото - ФБУ

«Киев-Баскет» в овертайме победил «Тернополь» в матче 12-го тура Суперлиги. Встреча завершилась со счетом 85:80.

Лучшим игроком матча стал Дэррил Вудсон, благодаря которому киевляне сумели сделать камбэк в решающей четверти. Вудсон набрал 21 очко, собрал 8 отскоков, выполнил 5 передач и сделал 1 блок-шот, при 2-х потерях У «Тернополя» отметился Владимир Дашич (21 очко, 6 подборов, 4 передачи, 1 блок-шот и 4 перехвата, при 1-й потере и 4-х фолах).

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«Киев-Баскет» – «Тернополь» 85:80 (12:20, 24:7, 12:27, 23:17, ОТ 14:9)

«Киев-Баскет»: Вудсон 21 + 8 подборов + 5 передач, Кеффи 7 + 5 подборов + 5 передач, Войналович 3, Вашингтон 14 + 8 подборов, Скапинцев 7 – старт; Аникиенко 12 + 6 подборов, Тиртишник 10, Томсон 7 + 5 передач, Гаррет 4, Сидорук 0

«Тернополь»: Дашич 21 + 6 подборов, Долежай 9 + 5 подборов, Сандул 9 + 8 подборов, Луценко 13 + 10 пподборов, Бояркин 2 + 6 передач – старт; Фурстингер 14 + 6 подборов, Домаркас 10, Месяц 2, Шиманський 0.

В таблице «Киев-Баскет» идет на 2-м месте (11 матчей, 8 побед), уступая лишь «Прометею», которого в текущем сезоне пока не обыгрывал никто (11 матчей, 11 побед). «Тернополь» занимает 11 строчку, имея всего 3 победы после 12-и матчей.

Напомним, в параллельном матче «Харьковские Соколы» проиграли «Днепру».