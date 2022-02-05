«Киев-Баскет» уступил «Антверпу» в матче Кубка Европы FIBA

Команда из Бельгии взяла вторую половину матча под свой контроль

Фото: fiba.basketball

Украинский «Киев-Баскет» в матче Кубка Европы FIBA уступил бельгийскому «Антверпу» на выезде со счетом 70:83.

Хозяева завершили первую четверть с минимальным преимуществом, но гости наверстали упущенное уже в следующем отрезке. А вот вторая половина матча завершилась в пользу команды из Бельгии.

Стоит отметить, что игроки «Антверпа» реализовывали двухочковые (53% против 48%) и трехочковые броски (35% против 32%) точнее чем баскетболисты «Киев-Баскета». Тем не менее, украинская команда собрала больше подборов (39 против 36), сделала больше перехватов (7 против 5), поставила больше блок-шотов (5 против 1) и совершила меньше потерь (12 против 15), чем бельгийский коллектив.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Антверпа» Элвар Фридрикссон, набравший 22 очка. У «Киев-Баскета» же отличился защитник Эйвери Вудсон, записавший в свой актив 16 пунктов.

Таким образом, киевляне продолжают оставаться третьими в своей группе, имея две победы в четырех матчах. В плей-офф выходят по два лучших коллектива из каждого квартета.

«Антверп» – «Киев-Баскет» – 83:70 (22:20, 15:19, 24:14, 22:17)