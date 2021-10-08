Суперлига. «Киев-Баскет» – «Днепр». Видео трансляция на телеканале XSPORT
«Киев-Баскет» уверенно обыграл «Харьковских Соколов»
Борьбы в матче не получилось
Фото: пресс-служба Киев-Баскета
«Киев-Баскет» в домашнем матче Суперлиги обыграл «Харьковских Соколов».
Хозяева завладели преимуществом во второй половине первой четверти и больше не отдавали лидерство.
Самым результативным игроком матча стал Джефф Гарретт, набравший 20 очков.
Суперлига. Регулярный чемпионат:
«Киев-Баскет» – «Харьковские Соколы» 87:66 (27:16, 20:16, 21:22, 19:12).
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