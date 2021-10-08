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«Киев-Баскет» уверенно обыграл «Харьковских Соколов»

Борьбы в матче не получилось
Баскетбол Суперлига
8 октября 21:16
«Киев-Баскет» уверенно обыграл «Харьковских Соколов»
Фото: пресс-служба Киев-Баскета

«Киев-Баскет» в домашнем матче Суперлиги обыграл «Харьковских Соколов».

Хозяева завладели преимуществом во второй половине первой четверти и больше не отдавали лидерство.

Самым результативным игроком матча стал Джефф Гарретт, набравший 20 очков.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Киев-Баскет» – «Харьковские Соколы» 87:66 (27:16, 20:16, 21:22, 19:12).

Сергей Остапенко
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Теги

Киев-Баскет Харьковские Соколы

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