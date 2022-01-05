«Киев-Баскет» в 1/8 финала Кубка Украины обыграл «Хмельницкий»

Хозяевам не удалось сотворить вторую сенсацию подряд

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В 1/8 финала Кубка Украины «Киев-Баскет» в гостях обыграл «Хмельницкий», который в 1/16 финала сотворил сенсацию, выбив «Одессу».



Первую половину матча «Хмельницк» на равных играл с гостями и даже ушел на большой перерыв с преимуществом в 7 очков.

Начиная с третьей четверти «Киев-Баскет» сначала сравнял счет, а затем вышел вперед. На классе гости постепенно увеличивали преимущество и завершили матч с отрывом +19.

Кубок Украины. 1/8 финала

«Хмельницкий» – «Киев-Баскет» 80:99 (20:18, 27:22, 15:28, 18:31)

«Хмельницкий»: Полюляк 19 + 10 подборов, Мазік 12, Буц 5, Давидюк 10, Горобченко 8 + 6 подборов + 8 передач – старт; Вудсон 15 + 8 подборов, Ожегов 9, Кисильчук 2, Когут 0

«Киев-Баскет»: Кеффі 11 + 7 передач, Свинг 14 + 5 подборов, Вашингтон 7, Ковалев 6 + 7 подборов, Скапінцев 11 + 5 подборов – старт; Вудсон 20, Гаррет 12, Тиртишник 11, Войналович 4, Иванов 3, Аникиенко 0