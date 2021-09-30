Зеленский: «Евробаскет – это сейчас один из важных приоритетов для государства»
Кирилл Тимошенко: «Строительство арен для Евробаскета начинаем уже в начале следующего года»
Заместитель руководителя Офиса Президента Украины – о проведении континентального первенства в стране
Кирилл Тимошенко / Фото - FacebookЗаместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко на своем аккаунте Facebook сообщил, что уже в начале 2022 года в Украине начнется строительство арен для возможного Евробаскета-2025.
«Украина подала заявку на проведение мужского чемпионата Европы по баскетболу среди национальных сборных в 2025 году – и выполнит все необходимые для этого условия. Одна из них – строительство многофункциональных арен, где можно проводить соревнования уровня Евробаскета. По инициативе Президента Украины Владимира Зеленского, строительство начинаем уже в начале следующего года. Сейчас речь идет о 4 городах для этого – Киев, Днепр, Львов, Одесса. Вчера об этом шла речь на встрече Владимира Зеленского с президентом Международной федерации баскетбольных ассоциаций Европы (FIBA Европа) Тургай Демирелем. Современные баскетбольные арены станут частью большого пазла новой спортивной инфраструктуры Украины. Справиться с их строительством планируем в течение двух лет».
Помимо Украины, на проведение Евробаскета-2025 претендуют Кипр, Финляндия, Венгрия, Латвия, Россия.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом FIBA-Европа Тургаем Демирелем, после чего рассказал о важности проведения Евробаскета-2025 для страны.
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