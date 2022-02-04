«Клипперс» минимально обыграли «Лейкерс», «Голден Стэйт» разобрался с «Сакраменто»
«Детройт» – «Миннесота» 117:128 (32:31, 35:34, 27:38, 23:25)
«Детройт»: Бей (21 + 13 подборов + 8 передач), Грант (20), Стюарт (10 + 13 подборов), Джозеф (7 + 6 передач), Макгрудер (6) – старт; Джексон (25), Лайлс (13), Диалло (9), Олиник (4), Хэйс (2).
«Миннесота»: Эдвардс (25), Таунс (21 + 14 подборов + 5 потерь), Вандербилт (13), Беверли (11 + 7 передач), Макдэниэлс (10) – старт; Принс (23), Бизли (18), Науэлл (3), Маклафлин (2 + 8 передач), Рид (2).
«Торонто» – «Чикаго» 127:120 OT (26:24, 28:26, 33:31, 27:33, 13:6)
«Торонто»: Сиакам (25 + 13 подборов + 7 передач), Ванвлит (21 + 9 передач), Барнс (21 + 8 подборов), Ануноби (21 + 6 передач), Трент (16) – старт; Буше (16 + 10 подборов), Ачиува (5 + 11 подборов), Бэнтон (2), Берч (0).
«Чикаго»: Вучевич (30 + 18 подборов), Дерозан (28 + 7 передач), Лавин (15 + 7 передач), Грин (13), Досунму (11 + 8 передач) – старт; Уайт (16), Браун (5), Кук (2), Томас (0), Брэдли (0).
«Атланта» – «Финикс» 124:115 (32:30, 32:31, 36:30, 24:24)
«Атланта»: Янг (43), Хертер (19), Коллинз (19 + 10 подборов), Хантер (13), Капела (6 + 12 подборов) – старт; Галлинари (12), Богданович (11 + 6 передач), Оконгву (1), Райт (0).
«Финикс»: Букер (32), Бриджес (24 + 8 подборов), Пол (18 + 12 передач), Краудер (10), Эйтон (6 + 9 подборов) – старт; К. Джонсон (13 + 8 подборов), Макги (12), Смит (0), Уэйнрайт (0), Пэйтон (0 + 7 передач).
«Сан-Антонио» – «Майами» 95:112 (19:21, 28:36, 19:31, 29:24)
«Сан-Антонио»: Уайт (22 + 6 потерь), Джонс (16), Джонсон (7), Янг (7 + 8 подборов), Васселл (7) – старт; Кейкок (8), Юбэнкс (7), Уокер (7), Уискэмп (5), Эрнангомес (5), Примо (4).
«Майами»: Адебайо (18 + 11 подборов), Робинсон (17), Батлер (17 + 7 подборов), Такер (8), Лаури (2 + 6 потерь) – старт; Хирро (24), Дедмон (9), Винсент (8), Струс (6), Гай (3), Силва (0).
«Клипперс» – «Лейкерс» 111:110 (28:26, 32:28, 34:28, 17:28) «Клипперс»: М-с Моррис (29 + 7 подборов), Джексон (25 + 8 подборов + 6 передач), Ибака (20 + 9 подборов), Батюм (4), Коффи (3) – старт; Кеннард (10), Бледсоу (7 + 7 передач), Хартенштайн (6), Мэнн (5), Бостон (2).
«Лейкерс»: Дэвис (30 + 17 подборов), Монк (21 + 7 подборов + 7 передач), Уэстбрук (17), Брэдли (6), Джонсон (2) – старт; Хортон-Такер (9), Ховард (7), Энтони (7), Ривз (5), Ариза (5), Бэйзмор (1).
«Голден Стэйт» – «Сакраменто» 126:114 (34:23, 39:31, 21:29, 32:31)
«Голден Стэйт»: Томпсон (23 + 7 передач), Карри (20 + 7 передач), Уиггинс (12), Луни (10 + 7 подборов), Муди (6) – старт; Куминга (16 + 7 подборов), Ли (14), Пул (12), Тоскано-Андерсон (10), Пэйтон (3), Уизерспун (0).
«Сакраменто»: Митчелл (26 + 8 передач), Барнс (25), Харклесс (18 + 6 перехватов), Халибертон (10 + 6 передач), Холмс (4) – старт; Джонс (17), Мету (8), Хилд (6).
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