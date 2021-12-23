«Клипперс» одержал разгромную победу над «Сакраменто», «Милуоки» уверенно разобрался с «Хьюстоном»

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Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
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02:30 Бруклин Нетс - Вашингтон Уизардз -:- Перенесен
02:30 Майами Хит - Индиана Пэйсерс 125:96 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Детройт Пистонс 105:91 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Портленд Трэйл Блэйзерс 111:97 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Миннесота Тимбервулвс 114:102 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Финикс Санс 90:108 Окончен
нет важных матчей
Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
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02:30 Атланта Хоукс - Орландо Мэджик 98:104 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Кливленд Кавальерс 111:101 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Торонто Рэпторс -:- Перенесен
03:00 Милуоки Бакс - Хьюстон Рокетс 126:107 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Денвер Наггетс 108:94 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Лос-Анджелес Клипперс 89:105 Окончен
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НБА 21/22
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02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
02:00 Индиана Пэйсерс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
02:00 Орландо Мэджик - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
02:30 Майами Хит - Детройт Пистонс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Никс - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
04:00 Денвер Наггетс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
04:00 Финикс Санс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Бруклин Нетс -:- Перенесен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
Суперлига 21/22
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18:00 БК Запорожье - Днепр -:- Запланирован
18:00 Прометей - Харьковские Соколы -:- Запланирован
19:00 Черкасские Мавпы - Киев-Баскет -:- Запланирован

«Клипперс» одержал разгромную победу над «Сакраменто», «Милуоки» уверенно разобрался с «Хьюстоном»

«Денвер» уступил «Оклахоме», «Бостон» оказался сильнее «Кливленда»
Баскетбол НБА
07:35
«Клипперс» одержал разгромную победу над «Сакраменто», «Милуоки» уверенно разобрался с «Хьюстоном»
Пол Джордж / фото - nba.com

НБА. Регулярный чемпионат

«Бостон» – «Кливленд» 111:101 (31:26, 32:22, 22:25, 26:28)

«Бостон»: Браун (34), Р. Уильямс (21 + 11 подборов + 7 передач), Тейтум (18 + 9 подборов), Лэнгфорд (11 + 9 подборов), Смарт (4) – старт; Притчард (7), Несмит (5), Кантер Фридом (4), Шредер (3), Джексон (2), Джонсон (2), Фернанду (0), Майлз (0).

«Кливленд»: Гарлэнд (28 + 6 передач), Рубио (8 + 6 передач), Маркканен (7 + 9 подборов), Уэйд (6), Фалл (4 + 10 подборов) – старт; Лав (18 + 12 подборов), Осман (13), Валентайн (8), Пангос (5), Андерсон (4), Корнет (0).

«Атланта» – «Орландо» 98:104 (20:22, 17:25, 24:23, 37:34)

«Атланта»: Реддиш (34), Коллинз (28 + 12 подборов), Райт (9 + 7 подборов), Дженг (8), Мэйс (0) – старт; Оконгву (8 + 7 подборов), Богданович (6), Джонсон (4), Стивенсон (1 + 8 подборов), Купер (0).

«Орландо»: Ф. Вагнер (25), Харрис (17), Окики (12 + 6 перехватов), Р. Лопес (10 + 11 передач), Гравет (8) – старт; Джонсон (14), Скофилд (8), Гиллеспи (5 + 8 подборов), Форд (4), Фрэйзер (1).

«Милуоки» – «Хьюстон» 126:106 (25:24, 38:26, 34:26, 29:30)

«Милуоки»: Холидэй (24 + 10 передач), Миддлтон (23 + 6 передач), Нвора (18 + 9 подборов), Казинс (18 + 8 подборов), Коннотон (9) – старт; Мэттьюз (16), Оджелей (7 + 7 подборов), Худ (5 + 7 подборов), Хилл (4), Т. Адетокумбо (2), Смарт (0).

«Хьюстон»: Вуд (20 + 11 подборов), Гордон (12 + 6 передач), Мэтьюз (10), Брукс (9), Тэйт (4) – старт; Мартин (12 + 6 передач), Шенгюн (10 + 8 подборов), Кристофер (9), Огастин (9), Нваба (9), Куин (2), Гаруба (0).

«Оклахома-Сити» – «Денвер» 108:94 (28:18, 32:34, 28:14, 20:28)

«Оклахома-Сити»: Гилджес-Александер (27 + 11 подборов + 12 передач), Дорт (15), Гидди (14), Робинсон-Эрл (14 + 9 подборов), Фэйворс (10) – старт; Бэйзли (17 + 11 подборов), Мэнн (7), Уильямс (2), Джером (2), Роби (0), Покушевски (0).

«Денвер»: Йокич (13 + 7 подборов), Гордон (12), Моррис (10), Бартон (7), Грин (7) – старт; Риверс (12), Чанчар (9), Кампаццо (9 + 6 передач), Рид (7), Хайлэнд (5), Грин (3 + 7 подборов), Ннаджи (0), Корнели (0).

«Сакраменто» – «Клипперс» 89:105 (20:25, 18:24, 30:25, 21:31)

«Сакраменто»: Халибертон (22 + 13 передач + 7 потерь), Барнс (18), Хилд (16), Мету (11 + 10 подборов), Холмс (4 + 7 подборов) – старт; Томпсон (11 + 7 подборов), Харклесс (4), Джонс (2), Рэмзи (1), Мерки (0), Вудард (0), Мудиай (0).

«Клипперс»: Бледсоу (19 + 8 подборов + 7 передач), Джордж (17 + 6 передач + 5 перехватов), Мэнн (13), Зубац (10), Батюм (4) – старт; Ибака (17), Коффи (8), Бостон (8), Уинслоу (5), Джонсон (4), Скрабб (0), Райт (0).

Рене Тер Велде
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