«Клипперс» одержали победу над «Лейкерс», «Бруклин» разобрался с «Миннесотой»
НБА. Регулярный чемпионат
«Индиана» – «Майами» 104:113 (25:32, 30:30, 26:30, 23:21)
«Индиана»: Леверт (27), Тернер (20), Дуарте (15), Брогдон (14 + 7 передач), Крэйг (0) – старт; Сабонис (14 + 16 подборов + 5 потерь), Бриссетт (5), Мартин (4), Лэмб (3), Уонамейкер (2).
«Майами»: Лаури (26 + 9 передач), Робинсон (24), Хирро (18), Дедмон (7), Такер (6) – старт; Винсент (12), Юртсевен (12), Калеб Мартин (4), Струс (4), Хаслем (0).
«Вашингтон» – «Кливленд» 101:116 (29:34, 17:31, 26:34, 29:17)
«Вашингтон»: Бил (14), Кузма (12), Динуидди (5), Гэффорд (4), Колдуэлл-Поуп (4) – старт; Авдия (16), Нето (13), А. Холидэй (11), Бертанс (8), Харрелл (7 + 8 подборов), Кисперт (5), Гилл (2).
«Кливленд»: Гарлэнд (32 + 8 подборов + 10 передач + 7 потерь), Аллен (28 + 13 подборов), Маркканен (15), Окоро (8), Мобли (6 + 7 подборов) – старт; Лав (13 + 9 подборов), Рубио (7 + 6 передач), Стивенс (4), Уиндлер (3), Валентайн (0), Пангос (0), Дэвис (0).
«Бруклин» – «Миннесота» 110:105 (27:34, 32:21, 27:30, 24:20)
«Бруклин»: Дюрант (30 + 10 подборов + 6 передач + 5 потерь), Миллс (23), Харден (20 + 7 подборов + 9 передач + 6 потерь), Олдридж (13), Бембри (6) – старт; Джонсон (11), Миллсэп (4), Томас (3), Браун (0), Картер (0), Клэкстон (0).
«Миннесота»: Расселл (21 + 11 передач), Эдвардс (19 + 8 потерь), Рид (19 + 7 подборов), Принс (11), Вандербилт (10 + 15 подборов) – старт; Бизли (18), Больмаро (4), Найт (3), Окоги (0).
«Атланта» – «Филадельфия» 96:98 (22:31, 30:13, 35:34, 9:20)
«Атланта»: Янг (25 + 10 передач), Коллинз (18 + 8 подборов), Хертер (12), Капела (6 + 11 подборов), Луваву-Кабарро (0) – старт; Галлинари (18 + 8 подборов), Уильямс (11 + 5 потерь), Дженг (2), Райт (2), Хилл (2).
«Филадельфия»: Эмбиид (28 + 12 подборов), Сет Карри (18), Ньянг (13), Макси (11), Грин (10) – старт; Коркмаз (9), Милтон (5), Драммонд (4 + 7 подборов), Тайбулл (0).
«Хьюстон» – «Орландо» 118:116 (31:24, 23:32, 30:27, 34:33)
«Хьюстон»: Гордон (24), Вуд (20 + 14 подборов), Мэтьюз (16), Тэйт (15 + 7 подборов), Портер (8 + 6 передач) – старт; Шенгюн (13), Огастин (8), Мартин (7), Хауз (4), Брукс (3), Кристофер (0).
«Орландо»: Энтони (26 + 7 передач + 5 потерь), Ф. Вагнер (17), Бамба (15), Харрис (11), Картер (10 + 16 подборов) – старт; Росс (18), Окики (9 + 7 подборов), Хэмптон (5), М. Вагнер (5), Малдер (0).
«Даллас» – «Новый Орлеан» 91:107 (19:14, 29:30, 20:35, 23:28)
«Даллас»: Дончич (21 + 10 подборов + 7 передач + 7 потерь), Клебер (13 + 9 подборов), Финни-Смит (8), Пауэлл (5), Буллок (4) – старт; Брансон (16), Хардуэй (12), Марьянович (4), Грин (2), Браун (2), Браун (2), Берк (2), Оморуйи (0).
«Новый Орлеан»: Ингрэм (24 + 8 подборов + 12 передач), Валанчюнас (14 + 11 подборов), Грэм (13), Джонс (13), Темпл (5 + 9 подборов) – старт; Эрнангомес (12 + 14 подборов), Александер-Уокер (9), Мерфи (9), Льюис (5), Саторански (3), Маршалл (0).
«Юта» – «Бостон» 137:130 (38:25, 21:31, 41:41, 37:33)
«Юта»: Митчелл (34 + 6 передач), Конли (29 + 7 передач), Гобер (18 + 12 подборов), Богданович (16), О'Нил (12 + 10 подборов) – старт; Кларксон (11), Инглс (9), Гэй (6), Уайтсайд (2), Форрест (0).
«Бостон»: Тейтум (37), Шредер (26), Хорфорд (21 + 9 передач), Смарт (15), Р. Уильямс (8) – старт; Ричардсон (11), Г. Уильямс (6), Лэнгфорд (6), Несмит (0), Кантер Фридом (0).
«Лейкерс» – «Клипперс» 115:119 (22:23, 28:30, 29:34, 36:32)
«Лейкерс»: Дэвис (27 + 10 подборов), Джеймс (23 + 11 подборов + 6 передач), Уэстбрук (10 + 9 передач), Хортон-Такер (8), Ховард (6) – старт; Монк (20), Энтони (13), Эллингтон (6), Ривз (2).
«Клипперс»: М-с Моррис (21), Джордж (19 + 8 подборов + 9 передач), Джексон (16 + 8 передач), Зубац (12), Ибака (9) – старт; Кеннард (19), Хартенштайн (11), Бледсоу (8), Бостон (2), Мэнн (2).
Комментарии 0