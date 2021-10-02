«Клипперс» оптимистично настроены по поводу возвращения Леонарда

Кавай Леонард / фото - nba.com

Звездный форвард «Клипперс» Кавай Леонард опережает график восстановления после тяжелой травмы колена и может вернуться в состав команды перед плей-офф-2022.

Об этом сообщает инсайдер Sports Illustrated Фарбод Эснаашари. При идеальном сценарии 30-летний баскетболист приступит к тренировкам с командой в марте.

При самом идеальном сценарии Кавай вернется к тренировкам примерно в марте-апреле. Люди из «Клипперс» очень впечатлены прогрессом, которого добился Ленард в процессе восстановления, но они прекрасно понимают, как далеко еще до возвращения форварда.

Пока что клуб с осторожным оптимизмом относится к возможному возвращению Кавая в течение сезона. Но, если врачи «Клипперс» увидят какие-либо причины, чтобы отложить возвращение форварда, они без колебаний сделают это. На данный момент таких тревожных сигналов нет».