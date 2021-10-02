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«Клипперс» оптимистично настроены по поводу возвращения Леонарда

Звездный форвард «Клипперс» опережает график восстановления
Баскетбол НБА
2 октября 11:55
«Клипперс» оптимистично настроены по поводу возвращения Леонарда
Кавай Леонард / фото - nba.com

Звездный форвард «Клипперс» Кавай Леонард опережает график восстановления после тяжелой травмы колена и может вернуться в состав команды перед плей-офф-2022.

Об этом сообщает инсайдер Sports Illustrated Фарбод Эснаашари. При идеальном сценарии 30-летний баскетболист приступит к тренировкам с командой в марте.

«Кавай выбыл на длительное время, но его участие в играх нового сезона не исключено. Многочисленные источники сообщили мне, что на данный момент Ленард опережает график реабилитации после разрыва крестов.

При самом идеальном сценарии Кавай вернется к тренировкам примерно в марте-апреле. Люди из «Клипперс» очень впечатлены прогрессом, которого добился Ленард в процессе восстановления, но они прекрасно понимают, как далеко еще до возвращения форварда.

Пока что клуб с осторожным оптимизмом относится к возможному возвращению Кавая в течение сезона. Но, если врачи «Клипперс» увидят какие-либо причины, чтобы отложить возвращение форварда, они без колебаний сделают это. На данный момент таких тревожных сигналов нет».

Кавай Леонард перенес операцию по восстановлению частичного разрыва правой крестообразной связки.

Рене Тер Велде
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Теги

Кавай Леонард Лос-Анджелес Клипперс травмы

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