«Клипперс» оптимистично настроены по поводу возвращения Леонарда
Звездный форвард «Клипперс» Кавай Леонард опережает график восстановления после тяжелой травмы колена и может вернуться в состав команды перед плей-офф-2022.
Об этом сообщает инсайдер Sports Illustrated Фарбод Эснаашари. При идеальном сценарии 30-летний баскетболист приступит к тренировкам с командой в марте.
«Кавай выбыл на длительное время, но его участие в играх нового сезона не исключено. Многочисленные источники сообщили мне, что на данный момент Ленард опережает график реабилитации после разрыва крестов.
При самом идеальном сценарии Кавай вернется к тренировкам примерно в марте-апреле. Люди из «Клипперс» очень впечатлены прогрессом, которого добился Ленард в процессе восстановления, но они прекрасно понимают, как далеко еще до возвращения форварда.
Пока что клуб с осторожным оптимизмом относится к возможному возвращению Кавая в течение сезона. Но, если врачи «Клипперс» увидят какие-либо причины, чтобы отложить возвращение форварда, они без колебаний сделают это. На данный момент таких тревожных сигналов нет».
Кавай Леонард перенес операцию по восстановлению частичного разрыва правой крестообразной связки.
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