«Клипперс» провели масштабный обмен с «Портлендом»

Клуб из Лос-Анджелеса получил в свое распоряжение двух качественных исполнителей

Фото: NBA Analysis Network

«Клипперс» обменяли Эрика Бледсо, Джастиса Уинслоу, Кеона Джонсона и пик второго раунда драфта НБА 2025 года в «Портленд», получив взамен Нормана Пауэлла и Роберта Ковингтона, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Атакующий защитник Пауэлл в этом сезоне набирает 18,7 очка, 3,3 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру. Форвард Ковингтон записывает себе в актив в среднем 7,6 очка и 5,7 подбора за встречу.

Лидер «Клипперс» Кавай Леонард вернется в состав команды уже в текущем сезоне НБА.