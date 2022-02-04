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05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
22:30 Чикаго Буллз - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
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«Клипперс» провели масштабный обмен с «Портлендом»

Клуб из Лос-Анджелеса получил в свое распоряжение двух качественных исполнителей
Баскетбол НБА
04 февраля 22:50
«Клипперс» провели масштабный обмен с «Портлендом»
Фото: NBA Analysis Network

«Клипперс» обменяли Эрика Бледсо, Джастиса Уинслоу, Кеона Джонсона и пик второго раунда драфта НБА 2025 года в «Портленд», получив взамен Нормана Пауэлла и Роберта Ковингтона, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Атакующий защитник Пауэлл в этом сезоне набирает 18,7 очка, 3,3 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру. Форвард Ковингтон записывает себе в актив в среднем 7,6 очка и 5,7 подбора за встречу.

Лидер «Клипперс» Кавай Леонард вернется в состав команды уже в текущем сезоне НБА.

Рене Тер Велде
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Теги

Портленд Трэйл Блэйзерс Лос-Анджелес Клипперс

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