Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 1
Сейчас 0
Сегодня 5
Завтра 2
Развернуть Свернуть
Баскетбол (1 событие из 9) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Кривбасс - БК Запорожье -:- Перенесен
нет важных матчей
Баскетбол (5 событий из 11) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Атланта Хоукс - Чикаго Буллз 130:124 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Химик - Киев-Баскет -:- Перенесен
18:30 Черкасские Мавпы - Днепр -:- Перенесен
19:00 Будивельник - Харьковские Соколы -:- Перенесен
20:00 БК Одесса - БК Тернополь -:- Перенесен
Баскетбол (2 события из 11) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Кривбасс - Прометей -:- Перенесен
17:00 Николаев - БК Запорожье -:- Перенесен
Сейчас в эфире
00:00
live
Информационный марафон
10:50
Хоккей. Лига чемпионов. Финал. Регле - Таппара

«Клипперс» разгромил «Лейкерс», «Бруклин» уступил «Майами»

«Бостон» разобрался с «Мемфисом», «Голден Стэйт» проиграл «Далласу»
Баскетбол НБА
08:30
«Клипперс» разгромил «Лейкерс», «Бруклин» уступил «Майами»
Фото: NBA

НБА. Регулярный чемпионат

«Атланта» – «Чикаго» 130:124 (29:35, 27:28, 34:29, 40:32)

«Атланта»: Янг (39 + 13 передач), Хантер (18), Хертер (17), Капела (12 + 11 подборов), Галлинари (11) – старт; Богданович (20), Дженг (6), Райт (4), Уильямс (3).

«Чикаго»: Лавин (22 + 7 передач), Дерозан (22 + 7 подборов + 8 передач), Вучевич (21 + 11 подборов), Досунму (15), Грин (8) – старт; Уайт (15), Браун (9), Томпсон (8), Джонс (4).

«Бостон» – «Мемфис» 120:107 (26:20, 21:25, 36:27, 37:35)

«Бостон»: Тейтум (37 + 6 потерь), Хорфорд (21 + 15 подборов), Смарт (18 + 12 передач), Р. Уильямс (10 + 12 подборов), Несмит (0) – старт; Уайт (12), Г. Уильямс (11), Тайс (6), Притчард (5).

«Мемфис»: Морэнт (38 + 7 передач), Джарен Джексон (20 + 7 подборов), Бэйн (17 + 7 подборов), Уильямс (5), Адамс (4 + 8 подборов) – старт; Кларк (9), Андерсон (6 + 6 перехватов), Мелтон (5 + 7 подборов), Джонс (3), Кончар (0).

«Бруклин» – «Майами» 107:113 (35:23, 32:37, 17:28, 23:25)

«Бруклин»: Дюрант (31), Браун (21), Драгич (9 + 7 передач), Сет Карри (8), Драммонд (8) – старт; Миллс (14), Томас (6), Олдридж (5), Джонсон (3), Клэкстон (2).

«Майами»: Адебайо (30 + 11 подборов + 6 передач), Струс (21), Винсент (5), Юртсевен (2), Робинсон (0 + 7 передач) – старт; Хирро (27 + 8 передач), Калеб Мартин (22), Дедмон (6), Хайсмит (0).

«Торонто» – «Детройт» 106:108 (22:31, 35:29, 20:31, 29:17)

«Торонто»: Сиакам (28), Барнс (21 + 10 подборов), Трент (14), Флинн (11), Берч (2) – старт; Ачиува (18 + 7 подборов), Бэнтон (5), Буше (5 + 10 подборов), Михайлюк (2).

«Детройт»: Грант (26), Бей (23), Каннингем (22 + 12 подборов), Стюарт (10 + 8 подборов), Джозеф (5 + 6 передач) – старт; Диалло (11), Макгрудер (6), Олиник (5), Ливерс (0), Хэйс (0).

«Даллас» – «Голден Стэйт» 122:113 (38:27, 30:27, 31:37, 23:22)

«Даллас»: Дончич (41 + 10 подборов + 9 передач + 6 потерь), Финни-Смит (18), Брансон (14), Буллок (14), Пауэлл (13 + 8 подборов) – старт; Динуидди (17 + 7 передач), Грин (3), Браун (2), Бертанс (0).

«Голден Стэйт»: Карри (21 + 9 передач), Уиггинс (17), Томпсон (16), Луни (8 + 9 подборов), Пэйтон (6) – старт; Пул (23), Муди (13), Куминга (8), Портер (1), Бьелица (0), Тоскано-Андерсон (0).

«Сан-Антонио» – «Сакраменто» 112:115 (27:30, 24:34, 31:24, 30:27)

«Сан-Антонио»: Мюррэй (29 + 12 подборов + 7 передач + 5 потерь), Пелтль (16), Васселл (14), Макдермотт (4), Джонсон (2) – старт; Уокер (30), Джонс (7), Примо (6), Коллинз (4), Ричардсон (0), Бэйтс-Диоп (0).

«Сакраменто»: Барнс (27 + 5 потерь), Фокс (26 + 9 передач), Дж. Холидэй (12), Сабонис (12 + 12 подборов + 6 передач), Лайлс (9) – старт; Дивинченцо (11), Джонс (10 + 7 подборов), Митчелл (8), Лэмб (0), Мету (0).

«Клипперс» – «Лейкерс» 132:111 (36:31, 30:32, 40:18, 26:30)

«Клипперс»: Джексон (36 + 8 подборов + 9 передач), Зубац (19 + 9 подборов), М-с Моррис (14), Мэнн (9), Батюм (6) – старт; Хартенштайн (12), Ковингтон (12 + 7 подборов), Кеннард (11), Коффи (8), Бостон (5), Худ (0), Оджелей (0).

«Лейкерс»: Джеймс (26 + 8 подборов), Уэстбрук (17 + 8 подборов), Монк (12), Ривз (9), Ховард (2) – старт; Энтони (13), Эллингтон (12), Джонсон (8), Бэйзмор (6), Огастин (3 + 6 передач), Гэбриэл (3).

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Баскетбол

«Клипперс» разгромил «Лейкерс», «Бруклин» уступил «Майами»
«Клипперс» разгромил «Лейкерс», «Бруклин» уступил «Майами»
НБА
08:30
«Барселона» одержала победу над «Монако», «Альба» обыграла «Жальгирис»
«Барселона» одержала победу над «Монако», «Альба» обыграла «Жальгирис»
Еврокубки
08:00
Багатскис: «Три дня назад мне предлагали контракт в России, но сейчас эта тема для меня закрыта»
Багатскис: «Три дня назад мне предлагали контракт в России, но сейчас эта тема для меня закрыта»
Суперлига
03 марта 21:00
«Филадельфия» разобралась с «Нью-Йорком», «Милуоки» минимально обыграл «Майами»
«Филадельфия» разобралась с «Нью-Йорком», «Милуоки» минимально обыграл «Майами»
НБА
03 марта 07:30
«Лейкерс» и Уэстбрук заинтересованы в прекращении сотрудничества
«Лейкерс» и Уэстбрук заинтересованы в прекращении сотрудничества
НБА
02 марта 22:25
FIBA приостановила заявку России на проведение Евробаскета-2025
FIBA приостановила заявку России на проведение Евробаскета-2025
Еврокубки
02 марта 19:50
«Клипперс» разобрался с «Хьюстоном», «Даллас» вырвал победу у «Лейкерс»
«Клипперс» разобрался с «Хьюстоном», «Даллас» вырвал победу у «Лейкерс»
НБА
02 марта 07:30
FIBA отстранила все команды из России от участия в своих турнирах
FIBA отстранила все команды из России от участия в своих турнирах
Еврокубки
01 марта 19:10
Бен Симмонс не готов возобновить тренировки
Бен Симмонс не готов возобновить тренировки
НБА
01 марта 09:30
Все новости

Популярные новости

Дочь Абрамовича: «Самая большая ложь кремлевской пропаганды состоит в том, что большинство россиян поддерживает Путина»
Дочь Абрамовича: «Самая большая ложь кремлевской пропаганды состоит в том, что большинство россиян поддерживает Путина»
Футбол В Европе
25 февраля 16:45
85
«Голова ватная». Что люди пишут Ломаченко, после его поста о военном вторжении рф в Украину
«Голова ватная». Что люди пишут Ломаченко, после его поста о военном вторжении рф в Украину
Бокс Профессиональный бокс
27 февраля 10:30
Усик показал миру, как российские войска обстреливают Киев
Усик показал миру, как российские войска обстреливают Киев
Бокс Профессиональный бокс
26 февраля 12:54
30
Беленюк хочет плюнуть и ударить в лицо двукратного олимпийского чемпиона из россии
Беленюк хочет плюнуть и ударить в лицо двукратного олимпийского чемпиона из россии
Борьба
27 февраля 22:58
Усик обратился к путину. Призвал сесть за стол переговоров без каких-либо условий
Усик обратился к путину. Призвал сесть за стол переговоров без каких-либо условий
Бокс Профессиональный бокс
26 февраля 15:29
30
Агент Милевского покинул Россию: «Прощай, агрессор. Пока ваша тварь не сдохнет, вы будете жить в страхе»
Агент Милевского покинул Россию: «Прощай, агрессор. Пока ваша тварь не сдохнет, вы будете жить в страхе»
Футбол Украинская Премьер-лига
25 февраля 20:31
Все новости