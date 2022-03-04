«Клипперс» разгромил «Лейкерс», «Бруклин» уступил «Майами»
НБА. Регулярный чемпионат
«Атланта» – «Чикаго» 130:124 (29:35, 27:28, 34:29, 40:32)
«Атланта»: Янг (39 + 13 передач), Хантер (18), Хертер (17), Капела (12 + 11 подборов), Галлинари (11) – старт; Богданович (20), Дженг (6), Райт (4), Уильямс (3).
«Чикаго»: Лавин (22 + 7 передач), Дерозан (22 + 7 подборов + 8 передач), Вучевич (21 + 11 подборов), Досунму (15), Грин (8) – старт; Уайт (15), Браун (9), Томпсон (8), Джонс (4).
«Бостон» – «Мемфис» 120:107 (26:20, 21:25, 36:27, 37:35)
«Бостон»: Тейтум (37 + 6 потерь), Хорфорд (21 + 15 подборов), Смарт (18 + 12 передач), Р. Уильямс (10 + 12 подборов), Несмит (0) – старт; Уайт (12), Г. Уильямс (11), Тайс (6), Притчард (5).
«Мемфис»: Морэнт (38 + 7 передач), Джарен Джексон (20 + 7 подборов), Бэйн (17 + 7 подборов), Уильямс (5), Адамс (4 + 8 подборов) – старт; Кларк (9), Андерсон (6 + 6 перехватов), Мелтон (5 + 7 подборов), Джонс (3), Кончар (0).
«Бруклин» – «Майами» 107:113 (35:23, 32:37, 17:28, 23:25)
«Бруклин»: Дюрант (31), Браун (21), Драгич (9 + 7 передач), Сет Карри (8), Драммонд (8) – старт; Миллс (14), Томас (6), Олдридж (5), Джонсон (3), Клэкстон (2).
«Майами»: Адебайо (30 + 11 подборов + 6 передач), Струс (21), Винсент (5), Юртсевен (2), Робинсон (0 + 7 передач) – старт; Хирро (27 + 8 передач), Калеб Мартин (22), Дедмон (6), Хайсмит (0).
«Торонто» – «Детройт» 106:108 (22:31, 35:29, 20:31, 29:17)
«Торонто»: Сиакам (28), Барнс (21 + 10 подборов), Трент (14), Флинн (11), Берч (2) – старт; Ачиува (18 + 7 подборов), Бэнтон (5), Буше (5 + 10 подборов), Михайлюк (2).
«Детройт»: Грант (26), Бей (23), Каннингем (22 + 12 подборов), Стюарт (10 + 8 подборов), Джозеф (5 + 6 передач) – старт; Диалло (11), Макгрудер (6), Олиник (5), Ливерс (0), Хэйс (0).
«Даллас» – «Голден Стэйт» 122:113 (38:27, 30:27, 31:37, 23:22)
«Даллас»: Дончич (41 + 10 подборов + 9 передач + 6 потерь), Финни-Смит (18), Брансон (14), Буллок (14), Пауэлл (13 + 8 подборов) – старт; Динуидди (17 + 7 передач), Грин (3), Браун (2), Бертанс (0).
«Голден Стэйт»: Карри (21 + 9 передач), Уиггинс (17), Томпсон (16), Луни (8 + 9 подборов), Пэйтон (6) – старт; Пул (23), Муди (13), Куминга (8), Портер (1), Бьелица (0), Тоскано-Андерсон (0).
«Сан-Антонио» – «Сакраменто» 112:115 (27:30, 24:34, 31:24, 30:27)
«Сан-Антонио»: Мюррэй (29 + 12 подборов + 7 передач + 5 потерь), Пелтль (16), Васселл (14), Макдермотт (4), Джонсон (2) – старт; Уокер (30), Джонс (7), Примо (6), Коллинз (4), Ричардсон (0), Бэйтс-Диоп (0).
«Сакраменто»: Барнс (27 + 5 потерь), Фокс (26 + 9 передач), Дж. Холидэй (12), Сабонис (12 + 12 подборов + 6 передач), Лайлс (9) – старт; Дивинченцо (11), Джонс (10 + 7 подборов), Митчелл (8), Лэмб (0), Мету (0).
«Клипперс» – «Лейкерс» 132:111 (36:31, 30:32, 40:18, 26:30)
«Клипперс»: Джексон (36 + 8 подборов + 9 передач), Зубац (19 + 9 подборов), М-с Моррис (14), Мэнн (9), Батюм (6) – старт; Хартенштайн (12), Ковингтон (12 + 7 подборов), Кеннард (11), Коффи (8), Бостон (5), Худ (0), Оджелей (0).
«Лейкерс»: Джеймс (26 + 8 подборов), Уэстбрук (17 + 8 подборов), Монк (12), Ривз (9), Ховард (2) – старт; Энтони (13), Эллингтон (12), Джонсон (8), Бэйзмор (6), Огастин (3 + 6 передач), Гэбриэл (3).
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