«Клипперс» разгромили «Сакраменто», «Голден Стэйт» минимально уступили «Сан-Антонио»
НБА. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» – «Индиана» 133:120 (37:23, 29:31, 34:36, 33:30)
«Филадельфия»: Эмбиид (41 + 20 подборов + 5 потерь), Харден (22 + 14 передач + 5 потерь),Макси (18), Харрис (18), Грин (15) – старт; Рид (8), Джо (5), Милтон (4 + 8 передач), Тайбулл (2), Коркмаз (0).
«Индиана»: Бриссетт (20 + 7 подборов), Халибертон (19 + 9 передач + 6 потерь), Джексон (16 + 7 подборов), Макконнелл (12 + 6 передач), Хилд (12) – старт;Вашингтон (15), Тэйлор (10), Стивенсон (9).
«Мемфис» – «Новый Орлеан» 141:114 (30:18, 34:29, 55:33, 22:34)
«Мемфис»: Брукс (23), Морэнт (21 + 9 передач), Бэйн (18), Джарен Джексон (12 + 9 подборов + 4 блок-шота), Адамс (4 + 11 подборов) – старт; Кларк (20),Уильямс (19), Мелтон (12), Андерсон (7), Тиллман (3), Кончар (2), Понc (0),Джонс (0 + 8 передач).
«Новый Орлеан»: Макколлум (16), Хэйс (13), Грэм (9), Валанчюнас (8), Джонс (4) – старт;Эрнангомес (15 + 10 подборов), Харпер (12), Альварадо (12), Мерфи (8),Снелл (7), Маршалл (5), Темпл (3), Нэнс (2), Кларк (0).
«Сан-Антонио» – «Голден Стэйт» 94:100 (21:23, 23:31, 27:24, 23:22)
«Сан-Антонио»: Джонс (15 + 7 передач), Примо (14), Ричардсон (10), Бэйтс-Диоп (9), Коллинз(7 + 11 подборов) – старт; Уокер (24), Лэндейл (6 + 11 подборов), Кейкок (4),Уискэмп (4), Лэнгфорд (1).
«Голден Стэйт»: Пул (18 + 8 передач), Уиггинс (15), Грин (12 + 13 подборов + 8 передач), Луни(6), Ли (4) – старт; Куминга (18), Бьелица (12), Пэйтон (6), Портер (6), Игудала (3).
«Клипперс» – «Сакраменто» 117:98 (31:16, 28:29, 33:26, 25:27)
«Клипперс»: Джордж (23 + 8 подборов + 12 передач), Зубац (15 + 12 подборов), М-с Моррис (11), Джексон (7), Батюм (5) – старт; Пауэлл (20), Хартенштайн (10),Кеннард (10), Ковингтон (8 + 7 подборов), Мэнн (5), Худ (3), Коффи (0).
«Сакраменто»: Митчелл (22 + 7 передач), Лайлс (15), Джонс (12), Дж. Холидэй (6), Барнс(3) – старт; Кета (10), Мету (9 + 10 подборов), Дивинченцо (8), Джош Джексон (7), Лэмб (6).
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