Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 3
Развернуть Свернуть
Баскетбол (3 события из 10) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Детройт Пистонс - Милуоки Бакс 101:131 Окончен
03:00 Майами Хит - Атланта Хоукс 113:109 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Оклахома-Сити Тандер 120:101 Окончен
нет важных матчей
Баскетбол (2 события из 7) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
03:30 Сан-Антонио Сперс - Голден Стэйт Уорриорз 94:100 Окончен
22:30 Хьюстон Рокетс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
Баскетбол (3 события из 11) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
04:30 Нью-Орлеан Пеликанс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
04:30 Денвер Наггетс - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
04:30 Финикс Санс - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
Сейчас в эфире
00:00
live
Информационный марафон
20:00
Вечер бокса. Артем Далакян - Саравут Таворнхам

«Клипперс» разгромили «Сакраменто», «Голден Стэйт» минимально уступили «Сан-Антонио»

«Филадельфия» разобралась с «Индианой», «Новый Орлеан» крупно проиграл «Мемфису»
Баскетбол НБА
08:00
«Клипперс» разгромили «Сакраменто», «Голден Стэйт» минимально уступили «Сан-Антонио»
Фото: nba.com

НБА. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» – «Индиана» 133:120 (37:23, 29:31, 34:36, 33:30)

«Филадельфия»: Эмбиид (41 + 20 подборов + 5 потерь), Харден (22 + 14 передач + 5 потерь),Макси (18), Харрис (18), Грин (15) – старт; Рид (8), Джо (5), Милтон (4 + 8 передач), Тайбулл (2), Коркмаз (0).

«Индиана»: Бриссетт (20 + 7 подборов), Халибертон (19 + 9 передач + 6 потерь), Джексон (16 + 7 подборов), Макконнелл (12 + 6 передач), Хилд (12) – старт;Вашингтон (15), Тэйлор (10), Стивенсон (9).

«Мемфис» – «Новый Орлеан» 141:114 (30:18, 34:29, 55:33, 22:34)

«Мемфис»: Брукс (23), Морэнт (21 + 9 передач), Бэйн (18), Джарен Джексон (12 + 9 подборов + 4 блок-шота), Адамс (4 + 11 подборов) – старт; Кларк (20),Уильямс (19), Мелтон (12), Андерсон (7), Тиллман (3), Кончар (2), Понc (0),Джонс (0 + 8 передач).

«Новый Орлеан»: Макколлум (16), Хэйс (13), Грэм (9), Валанчюнас (8), Джонс (4) – старт;Эрнангомес (15 + 10 подборов), Харпер (12), Альварадо (12), Мерфи (8),Снелл (7), Маршалл (5), Темпл (3), Нэнс (2), Кларк (0).

«Сан-Антонио» – «Голден Стэйт» 94:100 (21:23, 23:31, 27:24, 23:22)

«Сан-Антонио»: Джонс (15 + 7 передач), Примо (14), Ричардсон (10), Бэйтс-Диоп (9), Коллинз(7 + 11 подборов) – старт; Уокер (24), Лэндейл (6 + 11 подборов), Кейкок (4),Уискэмп (4), Лэнгфорд (1).

«Голден Стэйт»: Пул (18 + 8 передач), Уиггинс (15), Грин (12 + 13 подборов + 8 передач), Луни(6), Ли (4) – старт; Куминга (18), Бьелица (12), Пэйтон (6), Портер (6), Игудала (3).

«Клипперс» – «Сакраменто» 117:98 (31:16, 28:29, 33:26, 25:27)

«Клипперс»: Джордж (23 + 8 подборов + 12 передач), Зубац (15 + 12 подборов), М-с Моррис (11), Джексон (7), Батюм (5) – старт; Пауэлл (20), Хартенштайн (10),Кеннард (10), Ковингтон (8 + 7 подборов), Мэнн (5), Худ (3), Коффи (0).

«Сакраменто»: Митчелл (22 + 7 передач), Лайлс (15), Джонс (12), Дж. Холидэй (6), Барнс(3) – старт; Кета (10), Мету (9 + 10 подборов), Дивинченцо (8), Джош Джексон (7), Лэмб (6).

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Комментарии 1

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.
10 апреля 2022г. 18:05
голден стейт виграв в сан-антоніо, що в вас в заголовку. Що з вами взагалі.
0 0
Ответить

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Баскетбол

«Клипперс» разгромили «Сакраменто», «Голден Стэйт» минимально уступили «Сан-Антонио»
«Клипперс» разгромили «Сакраменто», «Голден Стэйт» минимально уступили «Сан-Антонио»
НБА
08:00
«Лейкерс» разобрались с «Оклахомой», «Бруклин» обыграл «Кливленд»
«Лейкерс» разобрались с «Оклахомой», «Бруклин» обыграл «Кливленд»
НБА
09 апреля 09:00
«Реал» не справился с «Баварией», «Фенербахче» минимально уступил «Панатинаикосу»
«Реал» не справился с «Баварией», «Фенербахче» минимально уступил «Панатинаикосу»
Еврокубки
09 апреля 08:00
Лидер сборной Украины: «Сербам запретили брать украинский флаг с призывом «остановить войну»
Лидер сборной Украины: «Сербам запретили брать украинский флаг с призывом «остановить войну»
Еврокубки
08 апреля 21:40
Артем Пустовой: «В первый день войны написал баскетболист из россии с извинениями»
Эксклюзив
Артем Пустовой: «В первый день войны написал баскетболист из россии с извинениями»
Украинские легионеры
08 апреля 20:30
«Торонто» Михайлюка обыграл «Филадельфию», «Голден Стэйт» переиграл «Лейкерс»
«Торонто» Михайлюка обыграл «Филадельфию», «Голден Стэйт» переиграл «Лейкерс»
НБА
08 апреля 09:10
«Маккаби» разгромил «Барселону», «Милан» минимально обыграл АСВЕЛ
«Маккаби» разгромил «Барселону», «Милан» минимально обыграл АСВЕЛ
Еврокубки
08 апреля 08:30
«Бруклин» разобрался с «Нью-Йорком», «Клипперс» справился с «Финиксом»
«Бруклин» разобрался с «Нью-Йорком», «Клипперс» справился с «Финиксом»
НБА
07 апреля 08:00
Леброн Джеймс в 4-й раз в карьере пропустит плей-офф
Леброн Джеймс в 4-й раз в карьере пропустит плей-офф
НБА
06 апреля 13:30
Все новости

Популярные новости

Усик травмировался, у Джошуа есть новый соперник
Усик травмировался, у Джошуа есть новый соперник
Бокс Профессиональный бокс
04 апреля 17:35
Усик определился с городом для подготовки к реваншу с Джошуа, а также cделал фартовую стрижку
Усик определился с городом для подготовки к реваншу с Джошуа, а также cделал фартовую стрижку
Бокс Профессиональный бокс
09 апреля 10:10
«Завершаю все комментарии в отношении военной агрессии в Украине». Усик в день церковного праздника начал подготовку к бою с Джошуа
«Завершаю все комментарии в отношении военной агрессии в Украине». Усик в день церковного праздника начал подготовку к бою с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
07 апреля 20:52
6
«Эти суки подписали ракету. Ад уже давно вас ждет!» Харлан после взрыва в Краматорске
«Эти суки подписали ракету. Ад уже давно вас ждет!» Харлан после взрыва в Краматорске
Фехтование
09 апреля 10:04
1
«Мне на него плевать». Усик рассказал, как бы поступил, окажись он лицом к лицу с путиным
«Мне на него плевать». Усик рассказал, как бы поступил, окажись он лицом к лицу с путиным
Бокс Профессиональный бокс
04 апреля 19:15
5
Беленюк: «Все, к чему прикасается русский мир, превращается в говно»
Беленюк: «Все, к чему прикасается русский мир, превращается в говно»
Борьба
08 апреля 09:35
Все новости