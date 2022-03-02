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«Клипперс» разобрался с «Хьюстоном», «Даллас» вырвал победу у «Лейкерс»

«Голден Стэйт» уступил «Миннесоте», «Бруклин» минимально проиграл «Торонто»
Баскетбол НБА
07:30
«Клипперс» разобрался с «Хьюстоном», «Даллас» вырвал победу у «Лейкерс»
Фото: marca.com

НБА. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» – «Детройт» 116:113 (27:24, 36:40, 24:21, 29:28)

«Вашингтон»: Кузма (21 + 9 подборов + 6 передач + 5 потерь), Колдуэлл-Поуп (15), Нето (13), Гэффорд (12), Кисперт (11) – старт; Брайант (16), Смит (11 + 8 передач), Хатимура (11), Саторански (4), Авдия (2), Гилл (0).

«Детройт»: Грант (26), Каннингем (20 + 9 подборов), Бей (19 + 7 подборов), Джозеф (9), Стюарт (9 + 9 подборов) – старт; Олиник (10), Хэйс (7 + 7 подборов), Диалло (6), Джексон (3), Ливерс (2), Макгрудер (2).

«Бостон» – «Атланта» 107:98 (19:28, 32:37, 31:13, 25:20)

«Бостон»: Тейтум (33 + 8 подборов + 7 передач), Смарт (16 + 5 потерь), Р. Уильямс (9 + 13 подборов), Хорфорд (8 + 4 блок-шота), Браун (2) – старт; Г. Уильямс (18 + 7 подборов), Уайт (18), Притчард (3), Несмит (0).

«Атланта»: Янг (31 + 6 передач), Галлинари (12 + 8 подборов), Хертер (9), Капела (5 + 11 подборов), Хантер (4) – старт; Богданович (25), Райт (5), Оконгву (5), Дженг (2).

«Торонто» – «Бруклин» 109:108 (32:25, 23:34, 26:30, 28:19)

«Торонто»: Трент (24 + 7 передач), Сиакам (18 + 8 подборов + 6 передач), Барнс (18 + 10 подборов), Флинн (15 + 8 передач), Берч (11) – старт; Янг (11), Буше (8), Ачиува (4 + 7 подборов), Бэнтон (0).

«Бруклин»: Джонсон (19), Сет Карри (18 + 6 передач), Олдридж (16 + 9 подборов), Браун (9 + 7 подборов), Миллс (8) – старт; Томас (11), Драгич (10), Гриффин (9), Клэкстон (8), Эдвардс (0).

«Хьюстон» – «Клипперс» 100:113 (27:29, 23:20, 25:40, 25:24)

«Хьюстон»: Грин (20), Вуд (17 + 8 подборов), Тэйт (12 + 9 подборов), Гордон (9), Шредер (8 + 6 передач + 6 потерь) – старт; Шенгюн (13 + 9 подборов), Мартин (9), Мэтьюз (8), Кристофер (4), Нваба (0).

«Клипперс»: Зубац (22 + 12 подборов), М-с Моррис (18), Джексон (17 + 6 передач), Мэнн (11 + 7 подборов), Батюм (4) – старт; Бостон (11), Коффи (10), Ковингтон (7 + 8 подборов + 4 блок-шота), Хартенштайн (6 + 8 подборов + 5 потерь), Кеннард (4), Оджелей (3), Худ (0).

«Миннесота» – «Голден Стэйт» 129:114 (34:27, 34:29, 28:31, 33:27)

«Миннесота»: Таунс (39 + 9 подборов), Расселл (22 + 7 передач), Беверли (10 + 7 передач), Макдэниэлс (8), Вандербилт (2 + 8 подборов) – старт; Бизли (20), Принс (11), Рид (9), Науэлл (5), Маклафлин (3).

«Голден Стэйт»: Карри (34), Пэйтон (14), Уиггинс (12 + 7 подборов), Муди (6), Луни (2 + 7 подборов) – старт; Ли (15), Куминга (13), Пул (12), Тоскано-Андерсон (4), Портер (2 + 6 перехватов).

«Лейкерс» – «Даллас» 104:109 (25:30, 31:41, 31:14, 17:24)

«Лейкерс»: Джеймс (26 + 12 подборов), Монк (17), Уэстбрук (12 + 8 передач), Джонсон (11), Ривз (2) – старт; Энтони (20), Хортон-Такер (8), Бэйзмор (6), Ховард (2).

«Даллас»: Дончич (25 + 8 подборов + 6 потерь), Брансон (22), Финни-Смит (16 + 9 подборов), Пауэлл (13 + 7 подборов), Буллок (7) – старт; Динуидди (14 + 9 передач), Грин (6), Клебер (6 + 7 подборов), Бертанс (0).

Рене Тер Велде
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