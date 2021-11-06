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01:00 Вашингтон Уизардз - Мемфис Гриззлис 115:87 Окончен
01:30 Милуоки Бакс - Нью-Йорк Никс 98:113 Окончен
01:30 Торонто Рэпторс - Кливленд Кавальерс 101:102 Окончен
02:00 Миннесота Тимбервулвс - Лос-Анджелес Клипперс 84:104 Окончен
04:00 Голден Стэйт Уорриорз - Нью-Орлеан Пеликанс 126:85 Окончен
04:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Индиана Пэйсерс 110:106 Окончен
04:00 Сакраменто Кингз - Шарлотт Хорнетс 140:110 Окончен
23:00 Денвер Наггетс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
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02:30 Даллас Маверикс - Бостон Селтикс -:- Запланирован
04:00 Финикс Санс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
04:30 Портленд Трэйл Блэйзерс - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
22:30 Торонто Рэпторс - Бруклин Нетс -:- Запланирован

«Кливленд» прервал серию побед «Торонто» Михайлюка, «Клипперс» разнесли «Миннесоту», уступая по ходу матча 21 очко

Результаты и видеообзоры матчей игрового дня
Баскетбол НБА
08:45
«Кливленд» прервал серию побед «Торонто» Михайлюка, «Клипперс» разнесли «Миннесоту», уступая по ходу матча 21 очко
«Кливленд» прервал серию побед «Торонто» / фото - Getty Images

НБА. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» – «Мемфис» 115:87 (35:31, 25:16, 31:21, 24:19)

«Вашингтон»: Бил (17 + 7 передач + 5 потерь), Гэффорд (15), Кузма (13), Динуидди (12 + 6 передач), Колдуэлл-Поуп (12 + 7 подборов) – старт; Харрелл (18 + 8 подборов), Нето (15), А. Холидэй (6), Авдия (5 + 7 подборов), Кисперт (2).

«Мемфис»: Джарен Джексон (13 + 9 подборов), Морэнт (11), Бэйн (10), Адамс (5), Мелтон (4) – старт; Уильямс (9), Джонс (7), Кларк (6), Калвер (6), Тиллман (6), Кончар (4), Меррилл (4), Альдама (2), Андерсон (0), Тилли (0).

«Детройт» – «Бруклин» 90:96 (23:28, 16:11, 23:39, 28:18)

«Детройт»: Каннингем (17 + 6 потерь), Бей (12), Стюарт (8 + 9 подборов), Джош Джексон (7), Грант (5) – старт; Олиник (14 + 10 подборов), Джозеф (12), Джексон (10), Лайлс (5 + 7 подборов), Макгрудер (0).

«Бруклин»: Дюрант (29 + 10 подборов), Харден (13 + 10 подборов + 10 передач + 9 потерь), Гриффин (13), Браун (10), Харрис (7) – старт; Олдридж (16), Миллс (5), Бембри (3), Картер (0), Миллсэп (0).

«Орландо» – «Сан-Антонио» 89:102 (20:30, 16:19, 26:23, 27:30)

«Орландо»: Энтони (21 + 9 подборов + 6 передач + 5 потерь), Картер (13 + 10 подборов), Саггс (12 + 5 потерь), Бамба (12 + 7 подборов), Ф. Вагнер (7) – старт; Хэмптон (11), Окики (8), Харрис (3), Росс (2).

«Сан-Антонио»: Мюррэй (20 + 11 подборов + 7 передач), Джонсон (20 + 9 подборов), Уайт (12 + 10 подборов), Макдермотт (10), Юбэнкс (5) – старт; Васселл (12), Янг (12), Уокер (7), Бэйтс-Диоп (2), Джонс (2), Форбс (0).

«Милуоки» – «Нью-Йорк» 98:113 (38:19, 25:37, 20:32, 15:25)

«Милуоки»: Я. Адетокумбо (25 + 7 подборов), Аллен (22), Хилл (6), Коннотон (5), Т. Адетокумбо (4) – старт; Нвора (13), Холидэй (10 + 5 потерь), Портис (6 + 8 подборов), Худ (5), Оджелей (2), Робинсон (0).

«Нью-Йорк»: Рэндл (32 + 12 подборов), Барретт (20 + 7 подборов), Фурнье (7), Уокер (5), Робинсон (4) – старт; Роуз (23 + 8 подборов), Куикли (9), Ноэл (6 + 13 подборов), Топпин (6), Нокс (1), Беркс (0), Симс (0), Граймс (0), Макбрайд (0).

«Торонто» – «Кливленд» 101:102 (29:28, 28:20, 23:26, 21:28)

«Торонто»: Ануноби (23), Ванвлит (18 + 6 передач), Трент (17 + 6 перехватов), Барнс (14 + 9 подборов), Ачиува (5 + 8 подборов) – старт; Бэнтон (11), Флинн (5), Берч (4 + 8 подборов), Михайлюк (3), Буше (1).

«Кливленд»: Гарлэнд (21 + 8 передач), Мобли (18), Аллен (16 + 15 подборов), Секстон (9), Уэйд (8) – старт; Осман (17), Рубио (11), Стивенс (2), Уиндлер (0).

«Миннесота» – «Клипперс» 84:104 (33:23, 24:24, 15:28, 12:29)

«Миннесота»: Таунс (20 + 8 подборов + 6 потерь), Эдвардс (17), Беверли (5), Макдэниэлс (5), Принс (5 + 7 подборов) – старт; Бизли (18), Рид (8), Вандербилт (2 + 8 подборов), Маклафлин (2), Найт (2), Лэйман (0), Науэлл (0), Больмаро (0).

«Клипперс»: Джордж (21 + 11 подборов + 6 передач + 6 потерь), Джексон (20), Зубац (14 + 14 подборов + 5 потерь), Батюм (12 + 8 подборов), Бледсоу (9) – старт; Мэнн (13), Кеннард (8), Хартенштайн (7 + 7 подборов), Коффи (0), Бостон (0), Уинслоу (0).

«Сакраменто» – «Шарлотт» 140:110 (41:22, 33:31, 32:36, 34:21)

«Сакраменто»: Холмс (23 + 20 подборов), Фокс (21 + 9 передач), Халибертон (14), Барнс (14 + 10 подборов), Харклесс (10) – старт; Хилд (26), Митчелл (19), Дэвис (8), Мету (3), Томпсон (2), Джонс (0).

«Шарлотт»: Хэйворд (25), Болл (24 + 13 передач), Бриджес (10), Розир (9), Пламли (5) – старт; Коди Мартин (12), Убре (9), Макдэниэлс (7), Ричардс (7), Смит (2), Букнайт (0), Джонс (0).

«Голден Стэйт» – «Новый Орлеан» 126:85 (38:31, 16:19, 34:16, 38:19)

«Голден Стэйт»: Пул (26), Карри (19 + 6 передач), Уиггинс (16), Грин (8 + 8 подборов), Луни (0) – старт; Пэйтон (17), Бьелица (13 + 7 подборов), Портер (8), Ли (6), Муди (5), Тоскано-Андерсон (4), Игудала (2 + 10 передач), Куминга (2).

«Новый Орлеан»: Валанчюнас (20 + 15 подборов + 5 потерь), Грэм (12), Харт (10 + 9 подборов), Александер-Уокер (8), Темпл (5) – старт; Саторански (9), Маршалл (8), Мерфи (6), Альварадо (5), Льюис (2), Эрнангомес (0), Лозада (0).

«Портленд» – «Индиана» 110:106 (24:19, 35:34, 23:30, 28:23)

«Портленд»: Макколлум (27 + 6 передач), Пауэлл (25), Ковингтон (19), Нуркич (10 + 9 подборов), Лиллард (4 + 11 передач) – старт; Саймонс (16), Литтл (7), Нэнс (2), Зеллер (0), Снелл (0).

«Индиана»: Макконнелл (19 + 7 подборов), Тернер (16), Сабонис (15 + 12 подборов + 6 потерь), Леверт (12 + 6 передач), Дуарте (9) – старт; Дж. Холидэй (12), Мартин (8), Крэйг (6), Уонамейкер (5 + 6 передач), Битадзе (4).

Результаты матчей предыдущего игрового дня.

Михаил Рыбак
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