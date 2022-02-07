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«Клуж» выиграл второй матч кряду и вышел на первое место в группе «Прометея» в Лиге чемпионов

Коллектив из Румынии обыграл «Остенде»
Баскетбол Еврокубки
21:27
«Клуж» выиграл второй матч кряду и вышел на первое место в группе «Прометея» в Лиге чемпионов
Фото: championsleague.basketball

В группе K баскетбольной Лиги чемпионов «Клуж» выиграл второй матч кряду и вернулся на первое место квартета «Прометея».

Румынский клуб дома обыграл «Остенде» 86:75. Лучший игроком матча стал защитник «Клуж-Напоки» Брендон Браун (25 очков).

Лига чемпионов. Второй раунд. Группа K

«Клуж-Напока» – «Остенде» 86:75 (26:24, 11:13, 22:19, 27:19)

Турнирная таблица группы K:

Напомним, что первый матч второго раунда ЛЧ «Прометей» проведет с «Уникахой», которая накануне игры рассталась с главным тренером.

Олег Шумейко-младший
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Лига чемпионов (баскетбол)

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