Дубинский: «В каком состоянии команда подойдет к играм 1/8 Лиги чемпионов сказать пока сложно»
«Клуж» выиграл второй матч кряду и вышел на первое место в группе «Прометея» в Лиге чемпионов
Коллектив из Румынии обыграл «Остенде»
Фото: championsleague.basketball
В группе K баскетбольной Лиги чемпионов «Клуж» выиграл второй матч кряду и вернулся на первое место квартета «Прометея».
Румынский клуб дома обыграл «Остенде» 86:75. Лучший игроком матча стал защитник «Клуж-Напоки» Брендон Браун (25 очков).
Лига чемпионов. Второй раунд. Группа K
«Клуж-Напока» – «Остенде» 86:75 (26:24, 11:13, 22:19, 27:19)
Турнирная таблица группы K:
Напомним, что первый матч второго раунда ЛЧ «Прометей» проведет с «Уникахой», которая накануне игры рассталась с главным тренером.
Комментарии 0