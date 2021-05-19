Ключевой игрок «Лейкерс» хочет покинуть клуб

Деннис Шредер недоволен своей ролью в команде

Деннис Шредер / фото - bleacherreport.com

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Деннис Шредер недоволен своей ролью в команде и хочет продолжить карьеру в другом месте.

В марте сообщалось, что Шредер отказался от четырехлетнего предложения на $84 миллиона в начале сезона. Неспособность двух сторон заключить сделку сыграла важную роль в попытках «Лейкерс» заполучить разыгрывающего «Торонто Рэпторс» Кайла Лоури перед дедлайном.

Одним из самых реальных претендентов на Шредера являются «Нью-Йорк Никс». Команда может предложить ему долгосрочный контракт на сумму более 90 миллионов долларов и место в старте.

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