Леброн минимум выбыл на 10 дней. Повторные тесты подтвердили, что лидер «Лейкерс» заразился коронавирусом
Коби Уайт сдал положительный тест на коронавирус
Разыгрывающий «Чикаго» выбыл на неопределенный период
Коби Уайт / фото - nba.com
Разыгрывающий защитник «Чикаго» Коби Уайт сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил главный тренер команды Билли Донован.
В текущем сезоне Коби Уайт набирает в среднем 6 очков, 2.6 подборов и 1.3 передачи за 17 минут игрового времени.
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс также заразился коронавирусом.
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