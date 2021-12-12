40 очков Карри помогли «Голден Стэйт» победить «Чикаго», «Миннесота» обыграла «Лейкерс», прервав серию поражений
Коби Уайт вернулся в расположение «Чикаго»
Разыгрывающий сдал положительный тест на коронавирус в начале декабря
Коби Уайт / фото - nba.com
Разыгрывающий защитник «Чикаго» Коби Уайт вернулся в расположение команды и возобновил тренировки, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
В начале декабря Коби Уайт сдал положительный тест на коронавирус.
Разыгрывающий займется восстановлением формы, чтобы в ближайшее время вернуться в состав.
Как «Филадельфия», «Клипперс» и «Бруклин» справляются без своих звезд.
Комментарии 0