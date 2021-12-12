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02:00 Сан-Антонио Сперс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
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Коби Уайт вернулся в расположение «Чикаго»

Разыгрывающий сдал положительный тест на коронавирус в начале декабря
Баскетбол НБА
21:50
Коби Уайт вернулся в расположение «Чикаго»
Коби Уайт / фото - nba.com

Разыгрывающий защитник «Чикаго» Коби Уайт вернулся в расположение команды и возобновил тренировки, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

В начале декабря Коби Уайт сдал положительный тест на коронавирус.

Разыгрывающий займется восстановлением формы, чтобы в ближайшее время вернуться в состав.

Как «Филадельфия», «Клипперс» и «Бруклин» справляются без своих звезд.

Рене Тер Велде
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