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Конев: «Никто не хочет заканчивать сезон рано, хочется вернуть серию в Киев»

В «Черкасских Мавпах» не посыпают голову пеплом
Баскетбол Суперлига
18 мая 12:39
Конев: «Никто не хочет заканчивать сезон рано, хочется вернуть серию в Киев»
Владимир Конев / Фото: скрин-шот

Форвард «Черкасских Мавп» Владимир Конев рассказал пресс-службе клуба о готовности к третьему матчу четвертьфинальной серии плей-офф с «Киев-Баскетом».

«Готовимся в обычном режиме, понимаем, что отступать некуда и эта игра может стать для нас последней. Но мы можем продлить серию, так что будем бороться и отдавать все силы, чтобы победить.

Мы не посыпаем голову пеплом. Никто не хочет заканчивать сезон рано, хочется поиграть дольше, выиграть вернуть серию в Киев. Нам нужно сократить количество потерь, играть по своим правилам, в свою защиту.

Позитивные эмоции от того, что сыграем дома. Дома легче – наши кольца, наши фанаты. Надеюсь, болельщики придут, всех приглашаем».

Напомним, ранее «Киев-Баскет» победил «Черкасские Мавпы» и повел в серии со счетом 2:0.

Карен Агабекян
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Теги

Черкасские Мавпы Киев-Баскет Владимир Конев

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