Конев: «Никто не хочет заканчивать сезон рано, хочется вернуть серию в Киев»

Владимир Конев / Фото: скрин-шот

Форвард «Черкасских Мавп» Владимир Конев рассказал пресс-службе клуба о готовности к третьему матчу четвертьфинальной серии плей-офф с «Киев-Баскетом».



Мы не посыпаем голову пеплом. Никто не хочет заканчивать сезон рано, хочется поиграть дольше, выиграть вернуть серию в Киев. Нам нужно сократить количество потерь, играть по своим правилам, в свою защиту.

Позитивные эмоции от того, что сыграем дома. Дома легче – наши кольца, наши фанаты. Надеюсь, болельщики придут, всех приглашаем».