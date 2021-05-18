«Киев-Баскет» разгромил «Черкасских Мавп» в стартовом матче плей-офф
Конев: «Никто не хочет заканчивать сезон рано, хочется вернуть серию в Киев»
В «Черкасских Мавпах» не посыпают голову пеплом
Владимир Конев / Фото: скрин-шот
Форвард «Черкасских Мавп» Владимир Конев рассказал пресс-службе клуба о готовности к третьему матчу четвертьфинальной серии плей-офф с «Киев-Баскетом».
«Готовимся в обычном режиме, понимаем, что отступать некуда и эта игра может стать для нас последней. Но мы можем продлить серию, так что будем бороться и отдавать все силы, чтобы победить.
Мы не посыпаем голову пеплом. Никто не хочет заканчивать сезон рано, хочется поиграть дольше, выиграть вернуть серию в Киев. Нам нужно сократить количество потерь, играть по своим правилам, в свою защиту.
Позитивные эмоции от того, что сыграем дома. Дома легче – наши кольца, наши фанаты. Надеюсь, болельщики придут, всех приглашаем».
Напомним, ранее «Киев-Баскет» победил «Черкасские Мавпы» и повел в серии со счетом 2:0.
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