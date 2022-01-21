Гутцайт о возможном получении Евробаскета-2025: «Мы все сделаем для этого»
Конкуренция Украине. Два российских города претендуют на проведение Евробаскета-2025
Проведение турнира запланировано в четырех странах
Евробаскет / Фото - fiba.basketballПермь и Москва оказались в заявке от РФБ (Российская федерация баскетбола) на проведение Евробаскета-2025. Об этом говорится в сообщении пресс-службы FIBA.
«Москва и Пермь участвуют в заявке от Российской федерации баскетбола на проведение европейского первенства».
FIBA предстоит выбрать четыре из шести претендующих стран.
Напомним, Украина претендует на общее с другими странами (Финляндия, Кипр, Венгрия, Латвия и Россия) проведение группового раунда Евробаскета, а также на то, чтобы принять матчи плей-офф и финал чемпионата Европы.
Для получения прав на проведение турнира в Украине должно быть построено две современные спортивные арены. Для матчей группового раунда вместимость зала должна быть не менее 10 тысяч мест, а для финального поединка – не менее 15 тысяч.
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