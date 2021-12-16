Леброн Джеймс – самый возрастной игрок НБА, собравший трипл-дабл с 30 очками
«Король» все еще на троне. Леброн Джеймс в игровом эпизоде коснулся головой щита
Лидер калифорнийцев находится в отличной физической форме
Леброн Джеймс / фото - latimes.com
Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс в победном матче против «Далласа» (107:104 ОТ) коснулся головой баскетбольного щита.
LeBron’s head touched the backboard pic.twitter.com/ygYbMxGxri— Bleacher Report (@BleacherReport) December 16, 2021
Тем самым форвард продемонстрировал свою прекрасную физическую форму. Стоит отметить, что Джеймсу в декабре исполнится 37 лет и он проводит 19-й сезон в лиге.
Леброн Джеймс – самый возрастной игрок НБА, собравший трипл-дабл с 30 очками.
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