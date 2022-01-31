Невероятный пас Ламело Болла и мощный данк-мельница Бриджеса вошли в топ-10 дня НБА
Космическая передача Болла и эффектный проход Эдвардса вошли в топ-10 дня НБА
Лучшие моменты – в видеообзоре
Энтони Эдвардс / Фото - NBAНБА на своем YouTube-канале представила топ-10 моментов игрового дня регулярного чемпионата.
В видеоподборку вошли невероятная передача разыгрывающего «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болла и сумасшедший проход защитника «Миннесота Тимбервулвз» Энтони Эдвардса.
Результаты игрового дня НБА.
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