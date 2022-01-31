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Космическая передача Болла и эффектный проход Эдвардса вошли в топ-10 дня НБА

Лучшие моменты – в видеообзоре
Баскетбол НБА
11:21
Космическая передача Болла и эффектный проход Эдвардса вошли в топ-10 дня НБА
Энтони Эдвардс / Фото - NBA
НБА на своем YouTube-канале представила топ-10 моментов игрового дня регулярного чемпионата. 

В видеоподборку вошли невероятная передача разыгрывающего «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болла и сумасшедший проход защитника «Миннесота Тимбервулвз» Энтони Эдвардса


Результаты игрового дня НБА.
Владимир Кириченко
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Теги

топ-10 (нба)

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